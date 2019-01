Bijna helft Amsterdammers vindt Wallen niet meer kunnen

Lorraine Nencel, universitair hoofddocent sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die internationaal onderzoek doet naar sekswerk, ziet dat het debat over prostitutie verandert. "Het verbaast mij niet," zegt Nencel. "Sekswerk wordt vaak geassocieerd met uitbuiting - wat mij betreft ten onrechte."



Te druk

Veel Amsterdammers mijden de Wallen: 45 procent komt er zelden of nooit, dat was in 2013 nog 27 procent. Belangrijkste redenen: te druk, te toeristisch en minder leuke winkels. Meer dan 60 procent wil minder coffeeshops in het gebied, 73 procent heeft genoeg van de souvenirwinkels, minisupermarkten en seksshops.



De meeste Amsterdammers vinden de Wallen nog de meest logische plek voor raamprostitutie. Meer dan tachtig procent denkt wel dat sluiting van ramen zal leiden tot minder drukte in de historische binnenstad.



Geen taboes

De toenemende drukte op de Wallen leidt niet alleen tot overlast, maar ook tot minder inkomsten voor de vrouwen achter de ramen. "We hebben minder werk," zegt Nayra Green, een Spaanse sekswerker op de Wallen. "De vrouwen die hier werken, klagen daar al zeker een jaar over. Ook ik verdien minder dan voorheen."



Nencel vindt het vooral belangrijk dat de gemeente meer doet om de positie van sekswerkers te verbeteren, zodat die beter hun werk kunnen doen.

Burgemeester Femke Halsema werkt aan een aanpak om de situatie op de Wallen te verbeteren.



Ze kijkt ook naar prostitutie en daarbij gelden geen taboes, laat ze weten. Halsema begrijpt dat veel Amsterdammers prostitutie op de Wallen niet meer prettig vinden, zegt ze in een reactie. "De sfeer rond prostitutie is veranderd, de omstandigheden waarin vrouwen hun werk moeten doen, is slechter geworden."



