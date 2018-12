Bijna half miljoen ritjes op ov-fiets vanaf Amsterdam CS

Ook in Amsterdam is de populariteit fors gegroeid en dan met name op Amsterdam Centraal. In 2017 werden er nog 403.893 ritjes gemaakt, in 2018 waren dit er 483.484. Dat is een stijging van zo'n 20 procent.



De toename komt volgens de NS doordat de ov-fiets op steeds meer locaties beschikbaar is. ''Nederland is een echt fietsland en steeds meer mensen willen het laatste stukje van hun reis afleggen op twee wielen, de ov-fiets biedt hier een uitkomst,'' zegt woordvoerster Corien Koetsier.



Bijbestellen

In totaal staan er 2500 ov-fietsen verspreid over verschillende locaties in Amsterdam. ''Vanwege het toenemende gebruik van de ov-fiets gaan we volgend jaar meer fietsen bijbestellen. Er wordt dan in samenspraak met de gemeente gekeken waar de fietsen komen te staan,'' zegt Koetsier.



Om het gebruik van de ov-fiets gemakkelijker te maken, onderzoekt de NS het idee van een sleutelloos slot. De bedoeling is dan dat je het slot opent doormiddel van je ov-kaart. In 2019 gaat de NS dit testen.