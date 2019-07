Bijna geen brug deugt in Amsterdam

Volgens het college zal begrip, aanpassingsvermogen en creativiteit van de Amsterdammers de komende jaren onontbeerlijk zijn. De hersteloperaties van de bruggen en de kades zullen kolossaal zijn en waarschijnlijk vele decennia in beslag nemen.

Wethouder Sharon Dijksma schreef vrijdag niet alleen dat het overgrote deel van de bruggen niet aan de eisen voldoet, maar dat dit ook geldt voor 135 van de ongeveer 200 kilometer kademuur in de stad. Op een plattegrond waarin alle bruggen en kades staan ingetekend in de kleuren rood (acuut risico op bezwijken), oranje (onderzoek noodzakelijk) en groen (voldoet aan de eisen) zijn slechts sporadisch groene stipjes te zien.

Niet ‘sexy’

De staat van de bruggen en kades in Amsterdam is pas sinds kort onderwerp van zorg. Het onderhoud werd, volgens Dijksma, jarenlang niet als ‘sexy’ gezien, waardoor broodnodige investeringen achterwege zijn gebleven. Inmiddels is een bedrag van 200 miljoen euro vrijgemaakt om de kosten te dekken tot en met 2023. Deskundigen zeggen dat dit een druppel op een gloeiende plaat zal zijn.

Zoals dat gaat bij slecht nieuws van enorme omvang: het wordt bij voorkeur stukje bij beetje opgediend. Langzaam maar zeker worden de Amsterdammers bewust gemaakt van de enorme kosten waarmee de gemeente te kampen krijgt. Daar komt informatie bij over de ontwrichtende gevolgen van de afsluitingen ten gevolge van werkzaamheden. Dat geeft te denken over wat de stad nog te wachten staat.

Tegelijk komt er daadwerkelijk van alles op Amsterdam af: bij vrijwel iedere brug of kade die aan nadere inspectie wordt onderworpen, blijkt de technische staat deplorabeler dan gedacht. Alleen al het gedetailleerd in beeld brengen van het hele areaal, zal ten minste zes jaar in beslag nemen.

Dijksma zet alle zeilen bij. Opvallend is dat ze zegt open te staan voor meldingen van burgers en gebruikers over mogelijk zwakke constructies.

Vooralsnog staat de stad nog helemaal aan het begin van wat een ingrijpende en overlastgevende serie projecten zal blijken. De afgelopen jaren zijn op slechts 24 plekken in Amsterdam maatregelen genomen. Op dit moment wordt twintig kilometer kademuur in de gaten gehouden en dit jaar gaat hetzelfde gelden voor tachtig bruggen.

Flexibele financiering

Volgens Dijksma zullen de komende jaren niet alleen in het teken moeten staan van herstel van kwetsbare bruggen en kades, maar zal ook kritisch moeten worden gekeken naar het gebruik ervan. ‘Ook nieuwe constructies kunnen grote schade oplopen door overbelasting.’ Zij koppelt dit dossier in haar actieplan aan de ambitie om de stad autoluw te maken.

Dijksma wil de hersteloperatie flexibel financieren, zodat er structureel voldoende geld beschikbaar is en het mogelijk is om zelfstandig te schuiven tussen projecten ‘wanneer zich kansen of calamiteiten voordoen’.