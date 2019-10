Bijna alle medewerkers Hemwegcentrale hebben nieuwe baan

Beeld ANP

Voor 1 januari moet de Hemwegcentrale na 25 jaar de deuren sluiten. De precieze sluitingsdatum is nog niet bekend; die is helemaal afhankelijk van wanneer de huidige kolenvoorraad is opgebruikt. Het kabinetsbesluit om de Hemwegcentrale te sluiten, volgde op de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak dat Nederland meer moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Van de ongeveer tweehonderd werknemers die de centrale draaiende houden, is inmiddels het merendeel begeleid naar een nieuwe baan, meldt energiebedrijf Vattenfall, de eigenaar van de centrale. Ze zijn bijvoorbeeld ondergebracht bij andere energiecentrales van Vattenfall in Diemen en Velsen. Slechts twaalf werknemers zijn nog niet zeker van nieuw werk, maar ook voor hen verwacht Vattenfall een oplossing te vinden.

Het energiebedrijf denkt daarom ook geen gebruik te hoeven maken van het zogeheten Kolenfonds dat op aandringen van vakbond FNV in het leven is geroepen voor werknemers die buiten de boot vallen vanwege de energietransitie. Daarbij speelt wel een rol dat Vattenfall de sluiting al langer zag aankomen en daarom werknemers die met pensioen zijn gegaan, heeft vervangen met tijdelijke contracten.

Vattenfall houdt het haventerrein langs de A10 in gebruik. Daar staat ook nog een gascentrale, de Hemweg-9. Verder wil Vattenfall er ‘een energiehub’ vestigen voor fossielvrije elektriciteit en warmte. Vattenfall wil het terrein bovendien gebruiken voor de productie van waterstof en synthetische kerosine.

Fosfielvrij

Het terrein ligt op het snijvlak van de haven en de stad aan een kruispunt van zwaar uitgevoerde leidingen voor elektriciteit en gas. Dat maakt de ruimte die vrijkomt een uitgelezen plek om groene stroom of uit wind- en zonne-energie opgewekte waterstof op te slaan voor de periodes dat het niet waait, of de zon minder schijnt.

Al voor 2023 wil Vattenfall er bijvoorbeeld een ‘elektrolyser’ bouwen die waterstof maakt uit groene stroom op momenten met een overschot aan duurzame energie. Wind- en zonne-energie komt immers per definitie in vlagen. Verder denkt Vattenfall aan een elektrische boiler die warmte opwekt voor de stadsverwarming. Al in 2023 zou meer dan 10 procent van de op het terrein opgewekte energie ‘fossielvrij zijn’.

Langzaam maar zeker wil Vattenfall dan meer en meer waterstof opwekken, om te beginnen voor zware mobiliteit zoals de scheepvaart en vrachtauto’s. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om synthetische kerosine te maken, vliegtuigbrandstof uit waterstof en CO2. Door de ligging dichtbij Schiphol en de bedrijven die nu de fossiele kerosine leveren aan vliegmaatschappijen lijkt de Amsterdamse haven daarvoor ook een geschikte locatie. In 2050 moet het terrein dan helemaal fossielvrij zijn. Tegen die tijd is dat de ambitie voor het hele energiebedrijf.

Vattenfall verlangt nog compensatie van het kabinet voor de sluiting van de Hemwegcentrale. Nadat minister Eric Wiebes vorig jaar nog zei dat de kolencentrale tot 2024 kon blijven, besloot het kabinet dit jaar alsnog dat de Hemwegcentrale begin 2020 dicht moet. Omdat de wet die dit regelt nog door de Eerste Kamer moet, wil Vattenfall nog niet zeggen welk bedrag het eist. Zeker is wel dat het gaat om een miljoenenbedrag, want het moet de opbrengst dekken die Vattenfall misloopt doordat de kolencentrale vijf jaar eerder moet sluiten.