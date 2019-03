Bijna 9 jaar cel voor dodelijk schot in lift in Zuidoost

De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat is bewezen dat de man het slachtoffer in 2008 met een revolver door het hoofd heeft geschoten.



Twee getuigen en afgeluisterde gesprekken die de verdachte tijdens zijn voorarrest voerde, onder meer met een undercover-agent, vormden het bewijs. De rechtbank acht niet bewezen dat de schutter met voorbedachten rade handelde en veroordeelt hem voor doodslag en wapenbezit.



Uit de hand gelopen beroving

Waarschijnlijk ging het in de lift om een uit de hand gelopen beroving. De nu veroordeelde man en een andere verdachte waren al eerder in beeld in deze zaak, maar er was te weinig bewijs.



Toen in 2014 een nieuwe anonieme getuige zich meldde, werden de twee opnieuw aangehouden. De tweede verdachte is vrijdag vrijgesproken, omdat het Openbaar Ministerie niet heeft kunnen bewijzen dat hij zich in de lift bevond tijdens de fatale schietpartij.