Bijna 8000 leerlingen hebben nog geen juf of meester

Basisschooldirecteuren worstelen met vervanging. Waar de hoop was dat het lerarentekort zou minderen, loopt het in gelijke pas met de voorspellingen. Volgens BBO, het bestuurlijk overleg van 35 basisschoolbesturen in de stad, weten nog bijna 7900 leerlingen niet wie er komend jaar hun juf of meester is.



Op basis van vacaturesites en inschattingen van arbeidsmarktbureau Centerdata zijn er nog ruim 300 openstaande vacatures voor juffen en meesters in de stad. Bovendien loopt het probleem alleen maar op, ondanks de inspanningen van schoolbesturen en gemeente. Voor 2023 wordt een tekort van vijfhonderd leerkrachten voorspeld, wat betekent dat 15.000 leerlingen dan geen leerkracht hebben.



Petitie

Wie het onderwijs in wil, heeft zo goed als een baangarantie. Het aantal onderwijsbanen in Amsterdam groeit volgens het UWV twee keer zo hard als elders in het land.