Bijna 20.000 handtekeningen tegen huurverhoging Amsterdamse volkstuintjes

De volkstuin Tuinpark Nieuw Vredelust in Zuidoost. Beeld Tammy Van Nerum

Sinds vrijdagavond staat de petitie ‘Behoud de Amsterdamse volkstuinen’ op de website van petities.nl. De aangekondigde huurverhoging zou de volkstuinen voor de gemiddelde Amsterdammer onbetaalbaar maken. ‘De huurders willen best wat meer betalen voor onze groene oases in en om de stad,’ staat in de omschrijving. ‘Maar dit gaat veel te ver!’

De petitie is een initiatief van Gerard van Middelaar. Hij is gepensioneerd econoom, maar bovenal een fervent tuinder. “Ik heb de petitie vrijdagavond laat pas online gezet. Dus het is allemaal erg snel gegaan.” Zelf heeft hij een tuin bij Vereniging Tuingroep Amstelhof, waar hij ook de voorzitter van is.

Aanstaande woensdag zal hij de petitie aanbieden aan wethouder Marieke van Doorninck, samen met vier andere voorzitters van Amsterdamse tuinverenigingen. Hij hoopt dan zo’n 25.000 handtekeningen te kunnen overhandigen.

Huurprijscorrectie

“Ik kon het bijna niet geloven, toen ik zag dat de huur zo hoog gaat worden,” zucht Van Middelaar. “Ik heb even zitten rekenen. En bij ons kom ik uit op een huurverhoging van 764 procent.” Daarnaast vindt hij dat er niet genoeg met de tuinders zelf is overlegd.

Volgens de gemeente gaat het om een correctie van de huurprijs, omdat die de laatste jaren nauwelijks gestegen zou zijn. Dat de huur daardoor in een klap vier tot acht keer verhoogd kan worden, zorgt ervoor dat Amsterdammers met een hart voor volkstuintjes op hun achterste benen staan.

Goede moed

Of de wethouder naar hem zal luisteren? Van Middelaar denkt van wel. “Het feit dat wethouder van Doorninck bereid is de handtekeningen in ontvangst te nemen is al winst,” zegt hij. “En we mogen maandag op gesprek komen.” Hij denkt niet dat de wethouder er dan nog omheen kan. “Als ik had gedacht dat het geen zin heeft, was ik er ook niet aan begonnen.”

Op Facebook reageren mensen positief, maar ook cynisch op de petitie. Gerard de Wit schrijft tegen de plannen van de gemeente te zijn. En Rein van Kempen trekt de intenties van de gemeente in twijfel. ‘Er zullen wel weer vrijesectorwoningen moeten komen.’