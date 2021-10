Nieuws

Bijlmerramp herdacht bij ‘de boom die alles zag’

Het is 29 jaar geleden dat in de Bijlmermeer een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte op de flats Groeneveen en Kruitberg. Bij de zogenoemde ‘boom die alles zag’ is de vliegramp maandagavond herdacht.