Bijlmer neemt met processie afscheid van parkeergarage Kempering

Beeld Lin Woldendorp

Voor de aanschaf van een kalasjnikov, een lijntje cocaïne of een paar met bont gevoerde handboeien hoef je de stad niet uit, maar een doos noveenkaarsen is nergens in Amsterdam te vinden. Peter Dautzenberg had er zeshonderd nodig voor het afscheid van de oude parkeergarage Kempering in Zuidoost, dus reed hij dinsdag nog snel op en neer naar Noord-Brabant om zijn wagen vol te laden.

Laatste wake

Het resultaat mag er zijn. Op de eerste verdieping van de ontruimde sloopgarage zorgen de brandende kaarsen in hun rode houders voor een feeërieke sfeer in de donkere gribus. “Zeshonderd kaarsen, één voor elke maand dat Kempering in de Bijlmer heeft mogen staan,” zegt Dautzenberg over de symboliek van het getal. “En de kaarsen blijven negen dagen en nachten branden. Daarna begint de sloop.”

De laatste wake voor de garage is een initiatief van de architect, die de afgelopen jaren hemel en aarde bewoog om Kempering een doorstart te geven. Hij diende met enkele parters een plan om voor woningen, kleine bedrijfjes, horeca en een culturele ruimte. De gemeente deed grondig onderzoek naar de mogelijkheden om de garage te behouden, maar kwam tot de slotsom dat het simpelweg te duur was.

Een afscheid kreeg Dautzenberg wel voor elkaar, al keek de sloper aanvankelijk wat moeilijk. “We hadden het groots willen aanpakken, met een processie van honderden mensen die door de Bijlmer trok. Helaas kon dat niet doorgaan vanwege de corona.” De wake wordt nu door de toegestane dertig genodigden bijgewoond, een mooie mengeling van buurtbewoners, kunstenaars, architecten en kerkgangers.

Parkeergarage Kempering. Beeld Lin Woldendorp

Processie

Bestuurders leggen doorgaans liever een feestelijke eerste steen dan dat zij het sterfbed van een terminaal gebouw bezoeken, maar namens het stadsdeel is Dirk de Jager van de partij. Hij geeft nog eens uitleg over het besluit en vertelt dat elementen uit de garage zullen terugkeren in de nieuwe bestemming van de grond, woningen natuurlijk, maar ook horeca en een culturele ruimte.

Kempering was dertig jaar lang ook het onderkomen van de Afrikaanse pinkstergemeente. De ruimte van de kerk blijft voorlopig nog even staan, en daar is voorzitter MacDonald Ofori blij om. “Kempering is zeer waardevol geweest voor de gemeenschap. We hebben tegenwoordig 27 kerken in het hele land, maar hier is het allemaal begonnen, in deze oude parkeergarage. Daar zijn we dankbaar voor.”

Als de sprekers zijn uitgesproken en het kerkkoor uitgezongen, is het tijd voor de processie. Twee bij twee, keurig op anderhalve meter van elkaar, lopen de genodigden met een brandende kaars de donkere garage in. Daar staat een Surinaams bazuinkoor te toeteren en te trommelen. De Jager: “Ik ken geen plek in Nederland waar op deze manier afscheid wordt genomen van een oude garage.”