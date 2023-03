Bijenkorfpersoneel strijdt al een half jaar voor een betere beloning: ‘Het zit muurvast’

Medewerkers van de Bijenkorf voeren al sinds begin september actie voor een hoger salaris, tot dusver met weinig resultaat. Zondag wordt tijdens de Women’s March op de Dam weer aandacht gevraagd voor de strijd van het – veelal vrouwelijke – winkelpersoneel. Onder hen Vera de Gruijl (61), die er al 35 jaar werkt.

Jullie voeren nu al af en aan een half jaar actie. Hoe lang is jullie adem?

“Het Bijenkorfpersoneel heeft net voor de vijftiende keer gestaakt en ik heb nu denk ik een keer of tien meegedaan. We leggen het werk neer, we demonstreren en organiseren acties. Helaas zitten de onderhandelingen muurvast. We kregen vorig jaar 3,5 procent en dit jaar volgt 2,5 procent, maar wij willen 10 procent. De directie wil niet in gesprek met de vakbond, dus verder horen we niet zo veel. Toch hebben we wel het idee dat er iets gebeurt in de winkelstraat, dat we wel wat mensen hebben wakkergeschud. Want de hele detailhandel betaalt zijn personeel slecht. Dus voorlopig gaan we zeker door.”

Waarom is die loonsverhoging nodig?

“Omdat heel veel medewerkers van de Bijenkorf met hun salaris het eind van de maand niet meer halen. Dat komt vooral door de gestegen energiekosten en door de inflatie. Ik verdien 14,43 euro per uur: dat is relatief veel, maar ik werk er ook al 35 jaar en ben leidinggevende geweest. Dat bedrag zou eigenlijk het minimum moeten zijn, maar veel collega’s verdienen minder: rond de 12 euro per uur. Bruto!”

“Ik zie dat vooral de wat oudere, alleenstaande vrouwelijke collega’s het echt zwaar hebben. Een collega wier man is overleden wordt door haar zoon financieel ondersteund omdat ze het met haar salaris niet redt. Dit is voor veel mensen gewoon geen leefbaar loon meer. Ik heb om die reden al diverse collega’s zien vertrekken. Intussen wordt er wel ontzettend veel flexibiliteit van je gevraagd, omdat het elke dag koopavond is en je maar één vaste vrije dag mag aangeven. Voor veel medewerkers met kinderen is dat niet te doen. Ik maak me dus echt zorgen om de winkel. Willen mensen straks nog wel voor de Bijenkorf werken?”

Overweegt u zelf wel eens met dit werk te stoppen?

“Soms, maar ik ben veel te verknocht aan de Bijenkorf. Het is een unieke winkel in een uniek pand, het ademt zo veel sfeer. Maar ik heb vooral veel plezier in mijn werk door het werken met fijne collega’s. Ik werk op de afdeling koken en tafelen en dat is net een kleine familie. Als iemand financieel krap zit, geven we die een tas boodschappen.”

“Wat ik wel jammer vind, is dat we vroeger veel meer gericht waren op de Amsterdammers. Met het boekenbal kwamen hier bijvoorbeeld schrijvers signeren, dat soort dingen. Ook het assortiment was meer gericht op de Nederlandse klant. Nu zijn we meer gericht op de rijke buitenlandse klanten – voorheen vooral Russen en Chinezen.”

En dan was er ook nog de kerstbalrel: er ontstond ophef omdat jullie bij wijze van kerstpakket een kerstbal kregen – dezelfde die klanten gratis ontvingen bij een aankoop.

“De jonge meiden hadden daar filmpjes over gemaakt en op TikTok gezet. Met sinterklaas kregen we altijd iets van een chocoladeletter, met kerst een cadeaukaart om in de winkel te besteden. En dit jaar? Niks, behalve die kerstbal. Ik vond het een fantastische actie: want het laat zien dat we echt wel hart voor het bedrijf hebben, maar dat we beter verdienen. Overigens kregen we na dat kerstbalgedoe alsnog een cadeaukaart van 50 euro.”

De reinigingsmedewerkers kregen vorige week na drie dagen staken al de loonsverhoging die ze eisten, jullie zijn al een half jaar bezig. Ik kan me voorstellen dat jullie enigszins jaloers naar hun overwinning kijken.

“Ja. Hun acties hebben natuurlijk veel impact doordat ze de stad een paar dagen platleggen, zoiets zouden wij ook wel willen. Tijdens onze stakingen moesten afdelingen gesloten worden of was er bijvoorbeeld maar een van de drie kassa’s open. En we hebben ook gestaakt tijdens black friday en de dag voor kerst. De Bijenkorf moet daardoor best veel omzet zijn misgelopen, maar wij hebben daar geen zicht op: en ze gaan natuurlijk ook niet zeggen dat het een drama is en dat ze er zo veel geld door zijn misgelopen. Daarnaast kost staken ook geld, doordat je van de vakbond een vergoeding krijgt die minder is dan je loon. En dat kunnen veel medewerkers bij ons zich dus niet dagenlang veroorloven.”