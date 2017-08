Bijenkorf ziet omzet dit jaar groeien

De Bijenkorf realiseerde een omzetgroei van 17 procent in de eerste zes maanden van het jaar. Bij de winkels was sprake van een omzetgroei van 14 procent en online dikten de opbrengsten met 29 procent aan. Concrete omzetcijfers gaf De Bijenkorf zaterdag niet, ook andere financiële gegevens werden niet verstrekt.



Het aantal bezoekers groeide met 4 procent. Topman Giovanni Colauto constateerde daarbij dat deze klanten ook meer uitgaven. De Bijenkorf gaf verder aan dat later in het jaar begonnen zal worden met de verbouwing van filialen in Amstelveen en Maastricht.



De Bijenkorf ging in 2013 op de luxetoer. Toen kondigde het bedrijf tevens de sluiting aan van vijf van de twaalf winkels en werd er veel geld uitgetrokken voor het aantrekken van nieuwe merken en het verbouwen van de resterende vestigingen. De sterkere focus op luxemerken zorgde er voor dat de resultaten de afgelopen jaren in de lift zitten.