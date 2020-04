Bijenkorf-bezoekers zijn terug: ‘Lekker shoppen, heb het zo gemist’

Voordat de Bijenkorf om tien uur de deuren opende, stonden er al klanten te wachten. Beeld ANP

Van alleen maar thuis zitten werd Edson Alvares (66) ‘een beetje crazy’, zegt hij op de vierde verdieping van de Bijenkorf. “Een beetje slenteren door een warenhuis, kijken of er nog iets leuks te koop is, dat was er allemaal niet bij de afgelopen weken. Gelukkig dat de boel nu langzaam maar zeker aan het opstarten is. Ik wil gewoon weer dat alles normaal wordt.”

Die behoefte aan normaal lijkt voor het grootste deel van de bezoekers te gelden. Ook Bauke van Beemen (26) hoefde niet lang na te denken toen hij hoorde dat zijn favoriete warenhuis na zes weken de deuren weer opende. “Lekker shoppen, ik heb het zo gemist. Voor corona ging ik minstens een keer per week de stad in. Fijn dat ik weer kan, je zou bijna denken dat het weer een beetje normaal wordt.”

Een beetje normaal

Maar normaal is het zeker niet, deze middag in het sjiekste warenhuis van Nederland. Waar de vloeren normaal gesproken worden bevolkt door bemiddelde toeristen uit alle windrichtingen, zijn het nu vooral Amsterdammers die tussen de kleding scharrelen. En, een nog meer in het oog springend verschil: het is precies zo druk als je zou willen dat het is. Niet druk namelijk. Her en der lopen er mensen, het personeel is in de meerderheid. Wie ook maar even naar een kledingstuk of een theepot kijkt, heeft onmiddellijk een verkoper in zijn nek.

Een van de verkoopsters in de duurste shop-in-shop op de benedenetage begint ook al over de behoefte aan normaal. Zij hoopt dat met de opening van de Bijenkorf de binnenstad weer iets van zijn levendigheid terug zal krijgen. “We verkopen vandaag niet veel, maar dat geeft niet: als wij open zijn, zullen er vast meer zaken volgen. Dan wordt alles weer een beetje normaler.”

Veiligheid

De Bijenkorf sloot de deuren op 17 maart, toen vooral veel onduidelijk was. Op eigen initiatief, benadrukt een woordvoerder. “We hebben allerlei scenario’s uitgewerkt. Centraal stond steeds de vraag: hoe kunnen we veilig open, zowel voor klanten als ons personeel. We denken dat we nu een goede oplossing hebben gevonden, we kijken met tevredenheid naar hoe het gaat in de verschillende filialen.”

Bezoekers moeten ook op de roltrappen afstand houden. Beeld ANP

Ikea-achtige toestanden ontstonden woensdag niet. Terwijl zich bij het woonwarenhuis oeverloze wachtrijen vormden en afstand houden nauwelijks mogelijk was, is de aanloop op de Dam eerder gestaag te noemen. Hoewel zich ‘s morgens al vóór openingstijd mensen meldden bij de ingang. Een beveiliger ziet erop toe dat er niet te veel mensen naar binnen gaan en op alle verdiepingen houden veiligheidscoördinatoren in de gaten of klanten wel voldoende afstand houden.

Maximaal 870 mensen

De regels staan overal vermeld. Opvallend: er mogen maximaal maar liefst 870 personen tegelijk in de winkel aanwezig zijn. En: kom alleen, staat er in grote letters, een gebod waar nauwelijks een stelletje zich iets van aantrekt. Op de roltrappen moet minimaal vier treden afstand worden gehouden en moet rechts worden gehouden. Om inhalen te voorkomen zijn kartonnen borden geplaatst die iedereen naar de zijkant dwingen.

Twee zestigers zijn deze dag een beetje de vreemde eend in de bijt: ze zijn een dagje uit Zeewolde gekomen. Om weer eens wat anders te doen na al dat binnen zitten, zegt de een. Niet om wat te kopen hoor, zegt de ander. “Gewoon om te kijken.” Helemaal normaal was het dus nog niet, maar het begint er best een beetje op te lijken.