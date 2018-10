Bijeenkomst UWV voor personeel MC Slotervaart

Wethouder Marjolein Moorman (Zorg) zegt in een brief aan de gemeenteraad het belangrijk te vinden dat de medewerkers van MC Slotervaart hulp krijgen bij de begeleiding naar ander werk.



Ook de gemeente zelf speelt daarbij een rol. Samen met de Amsterdamse ziekenhuizen, zorgkoepel Sigra, het UWV en de vakbonden wordt gekeken hoe alle medewerkers zo snel mogelijk een nieuw baanperspectief kan worden geboden.



Om het personeel te informeren over de mogelijkheden, komen er op 1 en 2 november twee bijeenkomsten. Daar is onder meer Sigra aanwezig om medewerkers, stagiaires en mensen in opleiding op weg te helpen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een functie in een ander ziekenhuis, of juist werk buiten de zorg.



Spoedeisen hulp

Moorman noemt het faillissement van het MC Slotervaart 'verdrietig nieuws' dat de nodige onrust veroorzaakt. De gemeente zegt er samen met andere partijen alles aan te doen om de rust zo snel mogelijk terug te laten keren. Daarbij is het belangrijk om patiënten zo snel mogelijk verder te behandelen in andere ziekenhuizen.



Volgens de wethouder staan in Amsterdam, Amstelveen, Zaanstad en Haarlem zes ziekenhuizen klaar om spoedeisende hulp te kunnen leveren.



