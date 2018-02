Bijeenkomst met Rasmea Odeh op geheime locatie

De nieuwe locatie werd niet openbaar bekend gemaakt. Geïnteresseerden konden contact opnemen met de organisatoren via Facebook over waar de bijeenkomst plaatsvond, namelijk de gekraakte vrijplaats 'de Verrekijker' in het gebouw van de Vrije Universiteit.



De politie liet om 21.00 uur weten aanwezig te zijn, maar gaf geen toelichting wat de reden voor het bezoek was.



Aanslag

De organisatie was voorzichtig met het bekendmaken van het adres, omdat eerder twee locaties zich terugtrokken toen bekend werd dat Odeh zou komen spreken. Odeh is omstreden omdat zij veroordeeld is voor een aanslag in Jeruzalem in 1969 waarbij twee mensen om het leven kwamen.



De Revolutionaire Eenheid zegt op Facebook niet onder de indruk zijn van de afzeggingen.



Onder valse voorwendselen

Eerder zou de bijeenkomst in de Nassaukerk plaatsvinden. Maar de beweging zou volgens de kerk de afspraak 'onder valse voorwendselen' hebben gemaakt, en die annuleerde zodoende de bijeenkomst van de Revolutionaire Eenheid.



Dinsdag zei de beweging een nieuwe locatie te hebben gevonden op het Eerste Weteringsplantsoen. Maar ook daar werd een stokje voor gestoken. De voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging, die in het gebouw zit, zei tegen de Telegraaf 'in de maling te zijn genomen', en zei de bijeenkomst af toen bekend werd dat Odeh kwam spreken.