Bijeenkomst Gerrit Rietveld Academie geschrapt om racisme

"Wij wegen de vrijheid van meningsuiting af tegen andere grondrechten"

Grens van bezoedeling

Eind vorig jaar schreef ze: 'Het toppunt was wel de tentoonstelling van Zanele Muholi, waarbij de bezoeker geacht werd geïnteresseerd te zijn in de luie spinsels van een verwende snol, alleen omdat ze uit Zuid Afrika komt, lesbisch en zwart is.'



In een filmpje over Harvey Weinstein op YouTube zegt Sinha dat het een misvatting is dat vrouwen alleen van hun eigen begeerlijkheid kunnen genieten als ze niet door een man worden aangerand of betast. Vrouwen zouden maar wat graag 'de grens van bezoedeling opzoeken'.



Voor studenten, docenten en oud-studenten van de Gerrit Rietveld Academie was het voldoende om op te roepen tot een boycot van Kirac, dat donderdag op de school een lezing en debat zou houden over de kunsthandel.



Grondrechten

De leiding van de Academie is hen voor: de bijeenkomst is simpelweg geschrapt.



"De vrijheid van meningsuiting is belangrijk, zeker in de kunst," zegt collegevoorziter Annelies Eenennaam. "Maar wij wegen dat ook af tegen andere grondrechten. Wij willen geen platform bieden aan racisme en seksisme. Er is hier ook geen sprake van controversiële kunst, die is gemaakt binnen ons onderwijs. dan zou het een ander verhaal zijn."



Kirac is uitgenodigd voor een gesprek, maar de bijeenkomst zal niet doorgaan. Daar denkt Kirac anders over: het platform roept op donderdag vooral te komen. Eenennaam: "Als er commotie ontstaat zulen we hen verzoeken het terrein te verlaten. De veiligheid van studenten en docenten staat bij ons voorop."