Bij1: vragen Sylvana Simons niet bedoeld als kritiek op politie

Een woordvoerder van Bij1 zei woensdagochtend dat de aanvraag voor een spoeddebat voor de raadsvergadering van woensdag en donderdag 'wat scherper geformuleerd was' dan bedoeld.



"Wij nemen afstand van het idee dat vragen stellen over deze kwestie betekent dat we kritiek hebben op de politie. Uiteraard wachten we het onderzoek van de Rijksrecherche af en uiteraard hebben we respect voor de agenten. Maar dit betekent niet dat we geen vragen mogen stellen."



Hij wijst op slechte ervaringen met de politie bij de achterban, veel jongeren met een migratieachtergrond. Bij1 wil weten of agenten worden getraind op situaties waarbij burgers zich willen laten doden door agenten.