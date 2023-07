Bij1 verdwijnt uit gemeenteraad Amsterdam nadat laatste twee raadsleden van de partij zich afsplitsen

Nilab Ahmadi (l.) en Dinah Bons (r.) Beeld Mariet Dingemans

Dit schreven we eerder over de conflicten binnen Bij1 - Reconstructie: hoe Bij1 Amsterdam door een interne machtsstrijd in een crisis belandde - Dinah Bons (Bij1) over ruzie in de fractie, onbegrip in de raad en het erotisch centrum - Carla Kabamba, nummer twee van Bij1, stapt uit partij: ‘Ze verwijten me dat ik niet radicaal genoeg ben’ - De Republiek: ‘Linkse waakhond bijt niet meer, maar blaft ook nog maar zelden.’

Iets meer dan een jaar nadat Bij1 bij de gemeenteraadsverkiezingen met drie zetels een factor van belang in de gemeenteraad werd, is de Amsterdamse partij geïmplodeerd. Na het zomerreces zal Bij1 niet meer in de Amsterdamse raad vertegenwoordigd zijn.

Directe aanleiding daarvoor zijn uitspraken die Dinah Bons, huidige waarnemend fractievoorzitter van Bij1, vorige week deed in Het Parool. Daarin zei ze onder meer dat Ahmadi niet geschikt is voor het raadswerk en dat ze amper contact met haar had.

Ahmadi slaat maandag terug in NRC. Ze spreekt, samen met Jazie Veldhuyzen, van een ‘sociaal-emotioneel onveilige sfeer’ binnen de partij. Ze splitsen zich per direct af van de partij.

Dinah Bons verving het afgelopen jaar Jazie Veldhuyzen, die zich een paar maanden na de verkiezingen als fractievoorzitter van Bij1 ziek meldde met een burn-out. Na de zomer keert Veldhuyzen echter terug, waardoor Bons haar plek verliest. Omdat Veldhuyzen zich óók afsplitst van Bij1, betekent het dat Bij1 geen vertegenwoordiging meer heeft. De twee gaan verder als zelfstandig raadsleden.

Hoogoplopende ruzies

Het rommelt al veel langer binnen de partij. Vorig jaar nog stapte het derde raadslid, Carla Kabamba, al op bij de partij, vanwege hoogoplopende ruzies. Zij sprak toen van intern racisme en verweet landelijk partijleider Sylvana Simons een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Amsterdam geldt als de basis voor de partij, waar Sylvana Simons in 2018 met de nieuwe partij een raadszetel veroverde. Bij1 heeft nog wel vertegenwoordiging in de stadsdelen. Daarnaast levert het stadsdeelbestuurder Vayhishta Miskin in Amsterdam Zuidoost. Zij was niet bereikbaar voor commentaar. Dinah Bons laat weten namens Bij1 geen behoefte te hebben om te reageren.