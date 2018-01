Bij1 had val Cailin Kuit kunnen voorkomen

Volgens de website van Bij1 treedt Cailin Kuit terug door 'persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit'.



Kuit was in opspraak geraakt omdat ze op de web­site zei psychiater te zijn geweest, terwijl ze nooit als arts geregistreerd heeft gestaan. Het register gaat terug tot 1995 - de claim dat ze 20 jaar geleden in een kliniek heeft gewerkt, kan dus niet op waarheid gebaseerd zijn.



De vraag is wat er was gebeurd als Bij1 direct had gezegd: dat van die psychiater is een vergissing, we halen het van de site. Dan was een vrouw overgebleven die haar sporen heeft verdiend in de lobby voor gehandicapten en bij patiëntenverenigingen.