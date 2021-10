‘Bij woningbrand in Dapperstraat omgekomen man is oud-regisseur Herbert Curiël’

De brand vond plaats in de Dapperstraat in Oost. Beeld Nina Schollaardt

Bij de brand in de Dapperstraat trof de brandweer woensdag een 93-jarige man aan in de woning. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Niet veel later is het slachtoffer overleden als gevolg van de brand, meldde een woordvoerder van de brandweer.

Herbert Curiël werd als regisseur vooral bekend met Cha Cha. De speelfilm uit 1979, met in de hoofdrollen Herman Brood en diens toenmalige vriendin Nina Hagen, geeft een inkijkje in de Amsterdamse punk-/new wave-scene van 1979. Over de film werd afgelopen zomer nog de documentaire Knockin’ on Herman’s Door gemaakt.

In 2015 schonk Herbert Curiël verhuisdozen vol ruw beeld- en geluidsmateriaal van Cha Cha aan filmmuseum Eye. Voor Cha Cha werd onder meer een dag lang gefilmd in Paradiso. Er traden bands op die bevriend waren met Brood en zijn Wild Romance en die vaak ook eenzelfde soort muziek maakten.

Curiël regisseerde ook een aantal andere films, waaronder Het jaar van de Kreeft (1975) met Willeke van Ammelrooy en Rutger Hauer, en Rituelen (1989) met onder anderen Thom Hoffman. Over de regisseur verscheen in 2015 de documentaire Kindsoldaat van Hitler, gemaakt door Marga van Praag en Hans Polak. In de documentaire vertelt Curiël hoe zijn jeugd, als kind van twee NSB’ers, hem voor de rest van zijn leven heeft getekend.

Amsterdam, Dapperstraat, Oost, 27-10-2021, Brand in een woning aan de dapperstraat, 93-jarige man overleden, overleden aan verwondingen Beeld Nina Schollaardt