Bij wanbeheer op scholen kan geldkraan voortaan wel in een keer dicht

Beeld ANP

Een school die zich niet aan de regels houdt en niet ingrijpt bij wanbeleid kan als ultieme straf de hele overheidsbekostiging kwijtraken. Het ministerie van Onderwijs heeft de eigen regels aangepast om dat mogelijk te maken, zo blijkt uit een publicatie in de Staatscourant.

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wilde de geldkraan richting het Cornelius Haga Lyceum eind vorig jaar helemaal dicht draaien. De islamitische middelbare school stapte vervolgens naar de Raad van State, waar de bewindsman bakzeil haalde. Volgens de hoogste bestuursrechter overtrad Slob met die forse maatregel zijn eigen regels.

Daarin staat dat de bekostiging alleen stap voor stap kan worden ingehouden en niet in één klap. Volgens Slob was de situatie op het Haga zo ernstig dat hij de stappen wel kon overslaan.

De nieuwe beleidsregel moet dat wel mogelijk maken. In de toelichting staat dat de oude regel in de praktijk vooral werd ingezet bij het te laat insturen van jaarstukken of financiële gegevens. In dat geval, zo staat in de Staatscourant, is ‘een interventieladder’ van financiële sancties wél op zijn plaats. Maar in andere gevallen, zoals het ‘zeer ernstige’ wanbeheer, moeten ‘zwaardere sancties mogelijk zijn’, maar alleen als laatste redmiddel.

Nederlaag

De uitspraak van de Raad van State was een gevoelige nederlaag voor Slob, die met de maatregel de school tot sluiting hoopte te dwingen. Het Haga kwam vorig jaar in opspraak nadat de AIVD met een ambtsbericht kwam waarin het melding maakte van extremistisch gedachtegoed van enkele ‘richtinggevende’ personen rond de school.

Slob maande het schoolbestuur vervolgens te vertrekken, maar daaraan gaf directeur-bestuurder Soner Atasoy geen gehoor. Daarop nam de ChristenUnie-bewindsman het besluit de financiering te stoppen. Die loopt echter na de uitspraak van de Raad van State gewoon door.

Na die uitspraak kwam er voor Slob maandag nog een gevoelige juridische nederlaag bij: volgens de Amsterdamse bestuursrechter had Slob het schoolbestuur nooit mogen opdragen te vertrekken.