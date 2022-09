Bij vlagen weergaloos Ajax zet Heerenveen met 5-0 opzij

Mohammed Kudus werd verkozen tot Man of the Match. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De Amsterdammers zijn voor het eerst sinds het seizoen 1997-1998 na zes speelronden nog zonder puntenverlies in de Eredivisie.

Ajax was vier dagen na de overwinning op Rangers FC (4-0) in de Champions League aanvankelijk niet gerust op een goede afloop van het duel met Heerenveen. De club uit Friesland was na vijf speelronden nog ongeslagen en had bovendien nog maar één doelpunt tegen gekregen. Trainer Kees van Wonderen weet bovendien hoe je de kampioen uit Amsterdam moet bestrijden. Hij hield vorig seizoen met Go Ahead Eagles 4 punten over aan de twee competitiewedstrijden tegen Ajax.

Van Wonderen koos opnieuw voor een defensieve speelwijze, maar dat leverde dit keer niet het gewenste resultaat op. Dat kwam ook door Dusan Tadic, die maar liefst drie treffers voorbereidde. De aanvoerder is in 133 competitieduels betrokken geweest bij 134 doelpunten van Ajax, met 66 doelpunten en 68 assists.

Luxeproblemen

Een van de uitdagingen van trainer Alfred Schreuder dit seizoen is om zoveel mogelijk spelers tevreden te houden. Tegen Heerenveen verschenen Davy Klaassen en Kenneth Taylor aan de aftrap en moest Steven Berghuis op de bank plaatsnemen. Mohammed Kudus kreeg opnieuw de voorkeur boven Brian Brobbey, omdat Schreuder vond dat hij de uitblinker van het duel met Rangers niet kon passeren.

Klaassen – ook wel bekend als Mister 1-0 – maakte al na 4 minuten de openingstreffer en Taylor tekende in de 16e minuut voor de 2-0. Ajax leek na de snelle doelpunten al even bij het duel met Liverpool op Anfield. De thuisploeg verlaagde het tempo en ontsnapte toen Alex Timossi Andersson alleen op doelman Remko Pasveer mocht aflopen en miste.

Ajax herstelde zich na rust met twee doelpunten van Kudus en een treffer van de voor Steven Bergwijn ingevallen Brobbey. De Oostenrijker Florian Grillitsch mocht debuteren bij de thuisploeg en ook Jorge Sánchez, Berghuis en Lucas Ocampos vielen in.

Blessures

Smetje op de zege was het uitvallen van Calvin Bassey, die niet meer verder kon na een tackle. De nieuwe verdediger van Ajax leek last te hebben van zijn linkeronderbeen, maar kan dinsdagavond met Ajax de uitwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League voetballen. “Het ziet er niet ernstig uit,” zei trainer Alfred Schreuder na afloop van de wedstrijd. “We zijn schadevrij uit dit duel gekomen.”

Voor Owen Wijndal komt de wedstrijd op Anfield waarschijnlijk te vroeg. De linksback is op de weg terug van een enkelblessure. “Hij doet al best veel op de training,” zei Schreuder. “Maar ik denk dat dinsdag te vroeg voor hem komt.”