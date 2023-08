Bij Strand Kaap op Zeeburgereiland is het een en al strand, maar waar is het water?

Zandvoort mag dan Amsterdam Beach worden genoemd, de échte Amsterdamse stranden bevinden zich in de stad zelf. Het Parool strijkt er deze zomer neer: hoe liggen ze erbij? Kun je er zwemmen, wat is er te beleven? Deze week: Strand Kaap op het Zeeburgereiland.

Houten paviljoen: check. Zand: check. Strandstoelen: check. Parasols: check. Cocktails: check. Alle voorwaarden voor een stadsstrand zijn aanwezig, maar waar is het water? De vriendelijke serveerster van Kaap Amsterdam legt uit dat het naastgelegen fietspad naar een gat in het riet leidt en dat je daar een duik kunt nemen. “We zijn echt een strand, hoor.”

Ze wijst naar de blokarts waarmee op het aanpalende parkeerterrein van Wind ’n Wheels wordt geoefend. De driewielige karretjes met zeilen zie je normaal gesproken alleen op de stranden van IJmuiden, Zandvoort of Bloemendaal. “Zelfs het uitzicht klopt dus,” zegt de serveerster, maar net als we besluiten dat Kaap toch niet door de ballotage komt, bedenkt eigenaar Stefano Richetta een oplossing. “De woonboten die daar aan de Zuider IJdijk liggen, gaan weg, en als we dan een gat in het hek maken en zand over de weg strooien, zitten we direct aan het water. Met wat goede wil moet dat lukken. Het is niemandsland en wat mij betreft springen we er met z’n allen in.”

Zoveel enthousiasme, naïef of niet, verdient een beloning. Alleen de route naar Strand Kaap, in een uithoek van het Zeeburgereiland, is al een avontuur: de weg voert langs het nieuwe politiebureau aan de Marie Baronlaan, een afvalwerf, de Zeeburgertunnel, restaurant Haddock en de Zeeburgertuin, om uit te komen bij een hek waarachter zich – voorbij een hondencrèche en de loods van Wind ’n Wheels – Kaap bevindt.

Duurzaam genieten

Voor het paviljoen staat een oude Volkswagen Kever, die is omgebouwd tot een keverachtig insect van roest. Oude kampeerbussen, picknicktafels en loslopende honden versterken de ongedwongen sfeer op het terrein. Hier is de stad nog niet aangeharkt. Met hun voeten in het zand doet een stel vrolijke jongeren zich tegoed aan een portie bitterballen. Vegetarische, want vlees is uit den boze. “Welkom op het mooiste terras aan de Ring,” zegt Richetta.

Dat is natuurlijk een kwestie van smaak, maar relaxed is het hier wel. Het interieur bestaat uit samengeraapt meubilair, Perzische tapijten op de vloer, discobollen, lampionnen en kroonluchters aan het plafond. Op alle tafels staat een bloemetje, al dan niet van plastic. Zoals Richetta het op de website omschrijft: ‘Kaap is een vrijhaven van ongeremd vertier en duurzaam genieten.’

Hij bestelt een cappuccino havermelk en vertelt hoe blij hij is dat hij eindelijk zijn eigen plek heeft gevonden. De half-Italiaanse Richetta (1977) – moeder Nederlands, vader uit Turijn – is gepokt en gemazeld in de horeca: na een studie communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam werd hij dj en evenementenorganisator, in binnen- en buitenland. Hij werkte als programmeur bij Woodstock in Bloemendaal, timmerde aan Blijburg en zette Strand Dok in de Houthavens en een paviljoen in Scheveningen op. “Ik was toe aan iets voor mezelf. En toen kwam dit op mijn pad. Het was een soort truckerscafé waar je nog niet dood gevonden wilde worden, met slechte service en veel vlees op de kaart. Maar ik zag de beauty ervan en heb het min of meer gekaapt.”

Niet investeren tijdens corona

Op het hoogtepunt van de coronapandemie wist Richetta het paviljoen los te weken van de vorige eigenaren. “Ze gaven me twee weken om de financiering rond te krijgen. Het was de heftigste tijd van m’n leven – niemand wilde in coronatijd investeren – maar mede dankzij crowdfunding, leningen van vrienden en de steun van een bierbrouwer heb ik het voor elkaar gekregen. Nog voor we naar de notaris waren geweest, ben ik gaan verbouwen.”

Inmiddels is Kaap aan zijn derde seizoen begonnen. Richetta heeft een vergunning voor vijf jaar. “Uiteindelijk willen we deze plek als vrijhaven teruggegeven aan de stad.” En dat is nodig ook, zegt hij, want Amsterdam telt nog maar weinig plekken waar je buiten kunt feesten, een fikkie kunt stoken en met je kinderen kunt dansen op de muziek van een Braziliaanse band. Maar het is niet alleen maar feest. Richetta: “We zijn een vrijhaven voor iedereen, maar we hebben ook bijeenkomsten van bedrijven, ziekenhuizen of de filmindustrie. En zowel de gemeente als het stadsdeel vergadert hier regelmatig.”

Het publiek in Kaap is qua leeftijd gevarieerd. “Tussen de 30 en 50 jaar,” zegt Richetta. “Als je alleen maar events doet voor jongeren, krijg je alleen dat publiek in huis. Wij mikken op de mix.”

Op 26 augustus wordt het paviljoen weer omgetoverd in een festivalterrein, want dan strijkt Valtifest op het Zeeburgereiland neer, het festival voor het ultieme strandgevoel. Daarvoor zit je bij Kaap wel snor, maar dat water blijft een dingetje.

Stefano Richetta, eigenaar van Strand Kaap in Amsterdam. Beeld Dennis Bouman