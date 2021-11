Bij ‘omgekeerde supermarkt’ haal je niet, maar bréng je boodschappen

In supermarkt Tkramrepus kun je niets kopen, maar wel je steentje bijdragen aan de Voedselbank. Beeld Jean-Pierre Jans

Op de Prinsengracht, voor de ingang van de Tkramrepus (omgekeerd supermarkt) heten een goedlachse Sint en kerstman bezoekers welkom. Dat de grote opening gepaard gaat met fikse regenbuien lijkt hen niet te deren. Ze dienen een hoger doel, vindt ook bestuurslid van de Amsterdamse Voedselbank, Freek Wessels. “Dit soort lokale initiatieven zijn voor ons enorm belangrijk, omdat ze meer aandacht genereren.” Waar de Voedselbank aan het begin van de coronacrisis nog veel media-aandacht trok, is het animo volgens hem inmiddels wat afgenomen.

Voor Knappe Koppen, een organisatie die zich normaal gesproken bezighoudt met het koppelen van studenten aan (start-up)bedrijven, een reden om met een initiatief te komen. “Omdat de Voedselbank in deze moeilijke tijden mensen in echte basisbehoeften voorziet, wilden wij een leuke manier bedenken om weer aandacht te trekken,” vertelt mede-initiatiefnemer Janicke Roëll. De Tkramrepus is van 30 november tot 2 december geopend.

Binnen zijn de muren volgeplakt met wit-oranjeposters, waarop staat dat de Voedselbank enorm geholpen is met houdbare producten als thee, cruesli, blikken soep en houdbare melk. Aan die boodschap lijkt al enigszins gehoor gegeven: de Dirk-boodschappenmandjes in de schappen aan de linkermuur zijn gevuld met onder meer pasta en chocoladerepen. Even verderop waagt een aantal bezoekers een poging oranje badeenden uit een waterbak te vissen in ruil voor een prijs. Deelnemen kost 1 euro, die als donatie naar de Voedselbank gaat.

‘Snelst groeiende bank van Nederland’

Ook UvA studenten Jimi Buser (21) en Youp Overtoom (20) wagen een poging. De twee krijgen een chocoladereep als prijs mee naar huis. In ruil daarvoor brachten ze een fles olijfolie en een blik soep mee. “Ik volg Knappe Koppen op Insta, vandaar dat ik wist dat je hier kon doneren,” zegt Buser. In hun omgeving zien ze dat steeds meer gelijkgestemden hun bijbaantjes kwijtraken. “Gelukkig heeft dat voor hen geen grote gevolgen, maar als je er wel afhankelijk van bent, is deze tijd erg zwaar. Voor ons is het een kleine moeite om wat te doneren.”

Volgens Wessels heeft het feit dat het aantal Voedselbankbezoekers tijdens de coronacrisis met 30 procent is toegenomen in de grote steden vooral te maken met het grote aantal mensen met flexibele banen in de stad, zoals in de horecabranche en zzp’ers. “Maar het gaat bijvoorbeeld ook om mensen met fysieke en mentale problemen.” Momenteel verstrekt de Amsterdamse Voedselbank eten voor 1600 huishoudens. Dat komt neer op zo’n vierduizend mensen die baat hebben bij hun hulp.

De komende tijd zal dat aantal waarschijnlijk alleen maar gaan toenemen, meent Wessels. “Met de stijgende energieprijzen en de moeilijke fase waar we momenteel allemaal in zitten, houd je daar wel rekening mee. Daarom zeggen we altijd dat we de snelst groeiende bank van Nederland zijn. Hopelijk komt er meer aandacht voor ons, zodat we deze mensen kunnen helpen.”

De 68-jarige Eva van Hijfte weet, na het afleveren van haar boodschappen, twee badeenden uit de waterbak te vissen. Ook zij ziet het belang van de Voedselbank. “Ik vind het een belangrijk deel van de opvoeding dat er duidelijk gemaakt wordt dat rijkdom niet vanzelfsprekend is.” Ze is dan ook vol lof over het idee van de studenten. “Zij hebben het zelf al niet makkelijk in deze tijd. Het is mooi om te zien dat ze ondanks dat toch mensen weten te helpen.”