Bij OFC wordt ‘gewoon’ gevoetbald: ‘Het gaat om één persoon’

Bij de Oostzaanse voetbalclub OFC werd op zaterdag ‘gewoon’ gevoetbald. Daar moest wel een kort geding aan te pas komen, nadat de burgemeester het terrein een dag eerder had laten afsluiten. ‘Het grootste deel van de club is de dupe van wat een paar mensen doen.’

Het is een voetbaldag als alle andere op een sportpark als honderden sportparken. De barse container, die vrijdag alle twijfel over de burgervaderlijke ingreep moest wegnemen, is hals over kop verwijderd. Het enige dat nog aan de tandeloze ingreep herinnert, is een kanariegeel waarschuwingsbord dat nu impotent op de parkeerplaats staat: ‘Het complex is gesloten op last van de gemeente’. Twee voetballertjes fietsen ongehinderd door de voetgangersingang het terrein op: “Zie je, je kunt zo naar binnen.”

Granaten

Vrijdagochtend stond er zomaar politie voor het hek, later gevolgd door een vrachtwagen die de versperring kwam afleveren. Eerder dan gedreigd sloot burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan het sportpark af, nadat in zijn ogen het bestuur van OFC en de daaraan gelieerde stichting Topvoetbal Oostzaan (STO) onvoldoende inging op eisen. Zo is onder meer onduidelijk of de omstreden, van witwassen verdachte voorzitter Marwan K. inderdaad al dan niet vrijwillig is teruggetreden bij STO.

Een paar uur later haalde de kortgedingrechter alweer een streep door de barricade en moest de burgemeester – met container – afdruipen. Het conflict is daarmee in de rust terecht gekomen. Dinsdag buigt de bestuursrechter zich over de aantijgingen tegen club en betrokkenen waarover Het Parool de afgelopen weken uitgebreid berichtte: vijf incidenten waarbij granaten waren aangetroffen bij betrokkenen van de club, de beschieting van de auto van een OFC-sponsor en de brandstichting in de auto van een oud-medewerker en zijn advocaat.

Te vroeg ingegrepen

Maar sportpark OFC in het Twiske is zich deze winterse lentezaterdag schijnbaar niet bewust van alle ophef. Op de parkeerplaats is het nu een komen en gaan van voetbalouders. En, vredesgebaar of niet, bij de ingang wappert naast de clubvlag ook het geelblauw van Oostzaan.

Op veld B rechts speelt de jeugd in het geel/zwarte clubtenue een wedstrijdje. Het veld ernaast wordt door spelers in uitshirt gebruikt voor een oefenpotje. En als de kleedkamerdeur openzwaait, hoteldebotelt een meidenteam naar het veld. Van donkere wolken boven de toekomst van de club geen spoor. Het mededelingenbord is opvallend leeg.

De acht thuiswedstrijden gaan zo goed en zo kwaad door als mogelijk. “Gisteren is eerst geprobeerd om wedstrijden te verplaatsen van thuis naar uit, maar dat kan ook niet altijd,” zegt teamleider Erik Abbring. “Gisteravond konden sommige teams nog niet op het park trainen, maar zaterdagmiddag moesten ze wel wedstrijden spelen. Die kinderen krijgen dat allemaal mee, maar die hebben er niks mee te maken.” De teamapps draaiden overuren. “Na die uitspraak konden we het allemaal weer terugdraaien.”

“Ik had wel verwacht dat dit zou gebeuren,” zegt Abbring. “De burgemeester heeft voor zijn beurt gepraat. Die heeft veel te vroeg ingegrepen. Ik denk dat hij de eerste zet wilde doen. Het is nu over het weekend getild, maar het is nog niet voorbij. Het is afwachten wat er nu dinsdag gaat gebeuren, als de rechter er nog eens overheen gaat.”

Abbring stelt dat het alleen maar leidt tot meer onzekerheid. “We hebben dinsdagavond een wedstrijd op het sportpark. Nu weten we weer niet of die doorgaat.” De derdedivisietopper van het eerste van de Oostzaanse Football Club tegen Groene Ster gaat zondag gewoon door.

Onveiligheid

In Oostzaan lijkt de algemene opinie eensgezind; de club mag geen slachtoffer worden van de machtsstrijd. “Dat niet alles er eerlijk gaat, lijkt me duidelijk,” zegt Joke Elskamp. “Dat zo’n clubje van dorps naar zo hoog is gestegen, daar heb ik mijn twijfels over.” Over het mislukte ingrijpen van de burgemeester is ze sceptisch. “Ik vind wel dat je hierdoor veel jeugd dupeert.”

“Mijn zoon heeft er altijd met plezier gevoetbald, maar het oude sfeertje van vroeger is weg. Het is echt een club van het dorp, maar dat is wel een beetje verdwenen. Ik ging vroeger altijd mee, hij had toen een leuke club jongens en de ouders gingen goed met elkaar om. In het dorp hoor je ook voortdurend dat de club heel erg is veranderd, de saamhorigheid is weg. Ik vind dat belangrijk, met al die opgroeiende jeugd in het dorp.”

Van de onveiligheid voor bezoekers en spelers die de burgemeester naar eigen zeggen aanspoorde het sportpark op stel en sprong te barricaderen, heeft zaterdag niemand last. Maar ook bestuur en voorzitter hoeven niet op steun te rekenen. “Deze situatie is jarenlang gegroeid,” zegt een vrijwilliger, die het maar even zonder naam in de krant wil doen. “Als er meer geluisterd was naar de gewone leden, dan was het nooit zover gekomen.” Geloven dat de burgemeester nog eens zal ingrijpen doet hij niet. Laat staan dat de KNVB alle voetbalteams van de club uit competitie haalt.

Oplossing

Ook teamleider Abbring heeft gemengde gevoelens. “Je denkt eerst dat de burgemeester ook niet over één nacht over ijs zal gaan. Maar hij komt het ook niet aan ons uitleggen.” Dat de machtsstrijd over de hoofden van spelers en begeleiders wordt uitgevochten, steekt hem. “Het grootste deel van de club is de dupe van wat een paar mensen doen. Het gaat om één persoon. Of die nu echt weg is, dat weet ik ook niet.”

“Ik begrijp dat als er misstanden zijn er opgetreden moet worden. Maar dan moet je niet 99 procent van de club treffen. Dit betekent ook veel voor het dorp. Het enige dat je nu krijgt is twee kampen: een OFC-kant met de meeste inwoners van Oostzaan en de gemeentekant die hoe dan ook wil ingrijpen.”

Een oplossing lijkt ver weg. “OFC heeft al jaren geen eigen voorzitter meer, de club zit onder de STO. Dat zou best weer mogen gebeuren, maar een hoop mensen gaat hier zijn vingers niet aan branden.”