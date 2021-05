Bij het standbeeld van Anton de Kom worden vooral de vergeten helden herinnerd

Dondenherdenking en kranslegging op het Anton de Komplein. Beeld Marc Driessen

“Anton de Kom, George Maduro, Boy Ecury, Lou Lichtveld, Rachmad Kusumobroto, Slamet Faiman en Soetan Sjahrir zijn de klinkende namen van het verzet tegen de bezetting van Nederland door de Duitsers. Dit zijn niet de namen en feiten die je tegenkomt wanneer je online een zoekopdracht intypt naar verzetshelden,” speecht Maureen Healy, bestuurslid van ‘Belang van inclusief herdenken’.

Sinds 1983 herdenkt het 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost bij het oorlogsmonument Holendrecht; dit jaar was er voor het eerst een dodenherdenking bij het standbeeld van De Kom op het Anton de Komplein.

Ook Carl Haarnack, voorzitter van de Anton de Kom Stichting vindt dat er te weinig aandacht is voor de rol van Surinamers die in de oorlog aan geallieerde zijde vochten. “De betrokkenheid van de Surinaamse bevolking met het lot dat Nederland en haar bevolking getroffen had, was groot. Voor de aanschaf van een gevechtsvliegtuig werd 18.000 gulden opgehaald onder de Surinaamse bevolking. Arme mensen stonden sieraden of aluminium potten en pannen af die omgesmolten konden worden.”

Vergeten helden

De elfjarige Indy Droogleever en haar tante Marjon Parson zijn samen naar de herdenking gekomen. Indy vindt het belangrijk dat de verzetshelden worden herdacht. “Ja, ik ken er wel een paar. Ik woon in de Verzetsheldenbuurt en ken de naam Jelle Posthuma. Hij bracht illegale kranten rond en is in 1943 gefusilleerd.”

Parson denkt vandaag vooral aan de Surinaamse, Antilliaanse en Indonesische verzetsmensen. “Aan hen wordt nooit gedacht. Zij worden een beetje vergeten.”

De Kom (1898-1945) staat tegenwoordig vol in de aandacht. Hij is opgenomen in de Canon van Nederland en zijn boek Wij slaven van Suriname is opnieuw gedrukt. In de Tweede Kamer is onlangs een motie aangenomen die de regering oproept ‘een ruiterlijk gebaar’ te maken tot eerherstel van De Kom.

‘Vrijheid is broos’

Na de speeches zingt zangeres Ilysha Prade in de ijzige, stormachtige wind het lied Amazing Grace, gevolgd door een taptoe op trompet en trommel, en het leggen van kransen en bloemen bij het standbeeld.

“Ik denk aan iedereen die is opgestaan,” zegt Vayhishta Miskin, die herdenking bijwoonde. “Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar aan de mensen die streden tijdens alle oorlogen. Ik ben daar iedereen dankbaar voor. Vrijheid is broos.”