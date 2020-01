Bij het ijsbad begint Ignition by SemiFest op een sekte te lijken

Hans van der Beek doet wekelijks verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Ditmaal: Ignition by Semifest.

Ignition by SemiFest, half seminar half festival, duurt twaalf uur. Hello dreamers & gladiators, kom vooral op gympies en neem je droom voor 2020 mee. O, en draag een zwembroek onder je kleding.

Dit wordt er weer eentje.

Ik stap Paradiso binnen. Mijn zwemboxer kriebelt in mijn spijkerbroek, ik laat de details hier verder bij.

In de hal staan jongelui met een vragenlijst: wat was het grootste dier dat u ooit redde? In het trappenhuis ramt een bokser op een boksbal.

Alle stoeltjes in de grote zaal zijn bezet. Zo’n 350 mensen zoeken hulp bij hun werkdromen, een kaartje kost 365 euro. Je kunt ook het dubbele betalen en een kaartje geven aan een minder bedeelde dromer.

We krijgen popcorn en water uit een fles, een hervulbare bien sûr.

Initiator Martijn van Rheenen opent, Engelstalig: “Waar zijn we als we dromen? In our minds? Dan is dat een magische plek.”

Een brandende gloeilamp zakt naar beneden, een levende trompettist speelt. Duncan Laurence meets Kyteman. Ik vind het een goed begin.

Van Rheenen gaat helpen van die droom een missie te maken. “Maar als dat makkelijk was, duurde dit geen twaalf uur en kregen jullie niet allemaal crazy shit over je heen.”

De tips stromen voorbij. Zoek de moeder aller dromen, de droom die ook andere dromen dichterbij brengt. Droom wel binnen je capaciteit. Clean the ocean? Well, start with a beach. En heb je niet genoeg invloed? Zoek iemand die dat wel heeft. Find the perfect team. Geef ook je zwaktes toe. Dat nodigt uit tot hulp.

Liegen is een voorschot nemen op de realiteit. En ladies, je bent geen bitch als je bluft; je speelt het spel gewoon als een man. (Die was van Fatima Moreira de Melo).

Ik vat het middagprogramma globaal samen.

Nu moeten we onze buur tien seconden flink huggen, zonder te praten. Ik draai me, een beetje aarzelend, dat is waar, naar Moreira de Melo naast me op de bank, maar die is al besprongen door een jonge mooiboy van drie rijen verderop. Ze lijkt niet heel teleurgesteld.

Ik heb langzaam wel een pilsje verdiend, maar de bardame vertelt dat pas om twaalf uur, vanaf de dj, alcohol wordt geschonken.

De volgende spreker nodigt ons uit voor die runner’s high. De natuurlijke dopamine wacht buiten op ons, in een opblaaspeuterbad, gevuld met ijswater, afgetopt met ijsklontjes.

De daredevils gaan zich omkleden, ik zit toch klem in mijn rol als observator. Mensen bibberen, mensen kreunen, en na afloop is sprake van een prettige tinteling.

Volgend hoogtepunt is het schaakboksen. De start-upbusiness kan keihard zijn; je hebt mind én heart nodig. Net als de chessboxer. Rondje boksen, rondje schaken. Met een hartslag van 180 naar het bord en strategisch kunnen kiezen.

Het begint met schaken, dat had ik anders aangepakt. Een speler is meteen zijn loper kwijt, er is nog geen klap gevallen. Die jongen heeft een KO nodig en daar doet hij even later flink zijn best voor.

Het geluid van klappen op naakte lijven en even later twee dampende mannen die een potje snelschaken. SemiFest is heel veel ineens.

Dan is het tijd om te dansen. Van Rheenen, in de boksring: “Vergeet niet te feesten! Dat is het allerbelangrijkste. Als je nu níet gaat feesten, had ik nog liever dat je de afgelopen tien uur had overgeslagen.”

Komt ie nu mee.

Schuim keert na de kerstvakantie ­terug als wekelijkse rubriek op ­zaterdag.

Wat Ignition by SemiFest

Waar Paradiso, Weteringschans

Wie Martijn van Rheenen, Fatima Moreira de Melo, Jasper Rombout, Tom van Dijk, Jolijn van Ginkel, Revka Bijl, Naz Kawan

Wanneer woensdag 8 januari, 14.00 tot 02.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans vond de Dopamine Room in de kelder: met noedelsoep

Initiator Martijn van Rheenen bij de machine die briefjes met opgeschreven zwaktes versnippert. “Het is net religie. Je biecht je zwaktes op en weg zijn ze.” Met pokerspeler Fatima Moreira de Melo. Beeld Amaury Miller

Natascha Charité en Desirée Hazebroek (Daisy’s Beautiful Poodles) met marketingstrateeg Jasper Rombout, die ooit een koe redde. “Het grootste dier tot nu toe, zei de jongen met de vragenlijst.” Beeld Amaury Miller

Sterkste man Tom van Dijk, fotograaf Ernie Buts, Revka Bijl (Complimentenmeisjes), rode beer Rinus Brommer (zijn echte naam – jaloersmakend) en Jolijn van Ginkel (Complimentenmeisjes). Beeld Amaury Miller

Dopamine Master Gerben Roosink, Naz Kawan (A Beautiful Mess, die iedereen van boksbadjas voorzag) en Chichi Zhang (Social ­Nomads): “Ik ben nog steeds aan het bijkomen van het ijsbad.” Beeld Amaury Miller

Een nieuwe lichting in het ijsbad, de volgende groep staat al klaar, in een zwarte boksbadjas van Ignition. Hier begint het langzaam op een sekte te lijken. Beeld Amaury Miller