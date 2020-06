Bij het Black Lives Matter-protest in Zuidoost werd geschiedenis geschreven

Het Black Lives Matter-protest in Zuidoost trok woensdagmiddag 11.500 betogers naar het Mandelapark. Zij kregen een stoomcursus Bijlmeriaans betogen voorgeschoteld.

Aan een mensenmassa is het Nelson Mandelapark in Zuidoost heus wel gewend. Tijdens het Kwaku Festival in de zomer strijken er ook vele duizenden bezoekers per dag neer. Maar dan draait het om vrolijkheid, muziek en lekker eten en drinken, en niet om een demonstratie tegen de achterstelling op allerlei gebieden van de zwarte gemeenschap in de Bijlmer en daarbuiten.

Naar schatting 11.500 betogers waren naar het park gekomen om hun stem te laten horen, en daarmee waren bijna alle stippen die de afgelopen dagen op de grasmat waren gezet bezet. Spreekstalmeester Mitchell Esajas sprak van een historische week. “Nooit eerder zijn zo veel mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen anti-zwart racisme. Wij zijn deze weken geschiedenis aan het schrijven.”

Beeld Eva Plevier

Dood George Floyd

De verontwaardiging over de gewelddadige dood van George Floyd in de Verenigde Staten heeft geleid tot een kritische blik op de positie van zwarte mannen, vrouwen en kinderen in de hele wereld. De behoefte om daar eindelijk eens verandering in te brengen wordt breed gedeeld. Onder de demonstranten in het Mandelapark waren veel witte mensen, en vooral ook heel veel jonge mensen.

Zij die van buiten kwamen, kregen een cursus Bijlmeriaans betogen voorgeschoteld. Een bonte stoet van sprekers kwam voorbij, de een sprekend over woede, de ander over lobi. Alleen in de Bijlmer kunnen een imam en een dominee samen op het podium klimmen, om meteen daarna weer plaats te maken voor een lesbische activist die met een vlammend betoog het hele park op stelten zet.

Samen met het volle park leidde dat tot een demonstratie van kracht en vitaliteit. Die zijn ook hard nodig in de strijd tegen racisme, hield Aminato Cairo haar gehoor voor. “We zijn al honderden jaren bezig met dit werk. Er zijn generaties voor jullie geweest, en er zullen generaties na jullie komen. Het maakt niet uit of je al tien jaar actief bent, tien dagen of tien minuten. We staan nu samen hier, en dat betekent veel.”

Beeld Eva Plevier

Kantelpunt in Nederland

Onder invloed van het wereldwijde protest bevindt ook Nederland zich op een kantelpunt, merkte Esajas op. “Te lang hebben wij zwarte mensen ons koest gehouden om de lieve vrede te bewaren. Te lang hebben witte mensen weggekeken. Die tijd is voorbij.” Hij citeerde Anton de Kom: “Geen volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft.”

Indruk maakten de twee minuten stilte die volgden op het voorlezen van de namen van de jonge zwarte mannen die in Nederland het slachtoffer werden van politiegeweld, zinloos geweld of schietpartijen. De naam van Kerwin Duinmeijer kwam voorbij, van Ishmael Gumbs, van Mitch Henriquez. Daarna was het twee minuten doodstil en knielden alle aanwezigen met een opgestoken vuist op de grond.

Beeld Eva Plevier

Naar de samenkomst van duizenden mensen was door de gemeente met enige bezorgdheid uitgekeken. Vanwege de heisa die ontstond na de demonstratie op de Dam, vorige week maandag, en ook vanwege de veiligheid in tijden van corona. De organisatie was anderhalve dag bezig geweest om 18.000 stippen aan te brengen op de grasmat, zodat de anderhalve meter in acht kon worden genomen.