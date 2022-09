Bij deze verdachten begon de geweldsspiraal onder jonge Amsterdamse criminelen

Beeld Sjoukje Bierma

Automatisch vuur uit kalasjnikovs, veelal op klaarlichte dag of in de vooravond. Een kogel door een kinderkamer, of door de woning van een vrouw, die zelf op een haar na werd gemist. Een huisvader die uit het leven werd geschoten omdat zijn auto leek op die van een crimineel. Een ontvoering waarbij de gijzelaar boven een gehaktmolen hing.

Twintigers die in de Staatsliedenbuurt met extreem geweld werden afgemaakt, waarna de daders op motoragenten schoten. Het afgesneden hoofd van een twintiger op de stoep voor een waterpijpcafé in Amsterdam-Zuid. Een leider die zich, tevergeefs, met een gewelddadige bevrijdingsactie uit een gevangenis probeerde te laten takelen met een helikopter.

Vooral Amsterdam was vanaf 2012 het toneel van oorlogstaferelen die aanvankelijk nog als ‘on-Nederlands’ werden bestempeld. De recherche telde op dat in één conflict over en weer 16 (!) spelers uit het leven zijn geschoten, en dat er ook nog 11 moordpogingen waren mislukt. Op dodenlijstjes die in een van beide kampen circuleerden, trof de politie 13 namen van doelwitten.

Acht overgebleven vermoede sleutelspelers uit één kamp staan vanaf maandag terecht voor het vormen van een moorddadige criminele organisatie die liquidaties van zeven rivalen uit het andere kamp voorbereidde – waarvan er overigens niet één slaagde. Justitie hoopt met de zaak ook de laatste hoofdrolspelers in de kwestie lang op te sluiten (zie kader).

De drijfveer achter het extreme geweld in de onderwereldoorlog was een conflict binnen een groep die in 2012 was gescheurd, nadat 225 kilo cocaïne was verdwenen uit de Antwerpse haven. De ene liquidatie volgde op de andere. Wraak op wraak op wraak.

De hoofdstedelijke recherche draaide overuren, terwijl politiek Den Haag nog jaren in diepe slaap bleef.

Nadat in Canada de door een Nederlander beheerde computerservers van berichtenversleutelaar Ennetcom in 2016 waren neergehaald, werd het al bestaande beeld van de conflicten soms minutieus ingekleurd.

De criminelen die hun berichten achteloos via Ennetcom verstuurden, hadden zich al die jaren onbespied gewaand, omdat de dikbetaalde provider had beloofd dat hun onderlinge e-mailtjes nooit in handen van derden konden vallen.

Niets ontziend

Van de miljoenen toch leesbaar gemaakte berichten ging een berg over de Amsterdamse onderwereldoorlog. Uit de in straattaal gestelde, maar glasheldere teksten bleek hoe ver jonge criminelen gingen in hun jacht op geld. Niet eerder was zó leesbaar hoe in een mum van tijd werd beslist over leven en dood.

Anders dan in de oude Amsterdamse onderwereld waren daders en slachtoffers nu vooral twintigers en dertigers, wier drugsbendes puissant rijk waren geworden door, vooral, de internationale cocaïnehandel in steeds grotere partijen ‘blokken’.

De strijdende partijen opereerden enerzijds heel professioneel, maar de uitvoerders van het geweld bleken anderzijds zo roekeloos en ongetraind, dat ook gewone Amsterdammers gevaar liepen, of zelfs fataal werden geraakt, doordat schutters onder hoogspanning de verkeerde vermoordden.

Hun professionele kant kwam naar voren in de onder auto’s geplakte peilbakens waarmee daders hun doelwitten voorafgaand aan een moordaanslag volgden, in het oorlogstuig waarover de groepen in ruime mate beschikten en in de commandostructuren waarin de leiders zonder dat onderschepte berichtenverkeer nooit berecht hadden kunnen worden.

Beide kampen hadden onderduikadressen en stashes (opslagplaatsen) in anonieme woningen in heel gewone wijken. Zo had het ene kamp schuilplaatsen in rijtjeshuizen in Osdorp en Slotermeer. Het andere kamp verstopte zich in spannende tijden bijvoorbeeld in een appartement in de Staatsliedenbuurt.

In strafprocessen over liquidaties, mislukte aanslagen en niet uitgevoerde moordplannen legden rechtbanken vele spelers in het conflict al zeer forse straffen op, ook vaak levenslang.

‘Veegzaken’

In januari veroordeelde de rechtbank overgebleven hoofdrolspelers uit één kamp bovendien tot forse celstraffen, ook weer één levenslange, voor drie moorden, twee pogingen daartoe en het vormen van een doodseskader. Dat gebeurde in de ‘veegzaak’ Himalaya, over vijf gecombineerde geweldsdossiers. Ontsleutelde onderlinge berichten vormden ook hier de kern van het bewijs.

De zaak die maandag begint, tegen de resterende sleutelspelers uit het het kamp waartegen die groep streed, heeft codenaam 13Maracane gekregen. Op de dossiers staat een foto van de het beroemde stadion Maracanã in Rio de Janeiro. In de wandelgangen heet de zaak niettemin ‘13Marokkanen’, omdat op een na alle verdachten Amsterdammers zijn met Marokkaanse wortels.

De vermoede absolute leider van het kamp dat nu terechtstaat, Houssine A. uit De Pijp, ‘Hoes’, ontbreekt overigens in de verdachtenbank. Hij verblijft al jaren voornamelijk in Marokko.

Een doelwit dat een aanslag overleefde, maar daarbij wel zijn broer verloor, omschreef hem in een verhoor als ‘de man achter de Playstation die hier (in Nederland) zijn soldaatjes aanstuurt’.

Niemand weet of het hardnekkige gerucht klopt dat Houssine A. bescherming geniet van de beruchte Marokkaanse geheime dienst, of zelfs baat heeft bij goede banden met het koningshuis, zoals ook in het dossier 13Maracane weer wordt gesuggereerd.

Met het goeddeels ontmantelen van de twee strijdende kampen in de in 2012 losgebrande onderwereldvete is het gewetenloze geweld bepaald niet geluwd. Andere moordlustige criminele organisaties namen hun posities over, en schokten het land met nóg heviger aanslagen, óók op de bovenwereld. In die zin vormde de Amsterdamse onderwereldoorlog de blauwdruk van het geweld zoals dat momenteel centraal staat in megaproces Marengo tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten.