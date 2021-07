Bij deze plasticvrije horeca-zaken zijn ook de melkcupjes en sauszakjes vervangen

Restaurant Feed serveert cocktails met rietjes en stampers van bamboe. Beeld Jakob van Vliet

De Australische Simon O’Connor, restauranteigenaar van Feed op de Wibautstraat, heeft al jaren veel minder plastic afval dan andere horecazaken. “Klanten complimenteren me om de bamboe en glazen rietjes, kartonnen verpakkingen, herbruikbare bakken, houten cocktailstampers en het ontbreken van theezakjes waar ook plastic in zit.”

Vrijdagmiddag committeerden dertien collega’s van O’Connors, eigenaren van onder andere Café Amstelhoeck en Hotel Casa, zich ook aan het verminderen van plastic in hun restaurants, hotels en cafés. Ze willen gezamenlijk verder gaan dan wat Brussel eist. Volgens de nieuwe regels die in Europa op 3 juli zijn ingevoerd, morgen ondernemers geen eenmalig te gebruiken plastic producten meer kopen. Plastic rietjes, borden, bestek, roerstaafjes en piepschuimen verpakkingen staan op de rode lijst. Dat soort wegwerpproducten is verantwoordelijk voor 43 procent van het plastic afval in zee.

De veertien ondernemers willen bijvoorbeeld ook melkcupjes, honingstaafjes, koekjesverpakkingen en sauszakjes in de ban doen. Als alternatieven gebruik ze herbruikbare flessen en bakjes.

Overgangsfase

De groep ondernemers zit samen in een zogenoemde bedrijven investeringszone (BIZ). Deze zone loopt ruwweg van het Amstelplein tot aan de Stopera. Binnen dit samenwerkingsverband worden producten aangekocht, delen ondernemers informatie en bepalen ze gezamenlijke doelen.

Ondernemer Thomas Zwart van Capital-C ziet voor zich dat de BIZ grote stappen kan zetten op het gebied van plasticreductie. “We bewegen samen dezelfde kant op. Sommige bedrijven zitten in een overgangsfase en andere zijn er al. Dat we op deze manier samen besluiten nemen, zorgt ervoor dat er veel meer actiebereidheid is.”

Ook wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) ziet vanuit de gemeente dat de BIZ een goede manier is om een duurzamere stad te realiseren. “In een waterrijke stad als Amsterdam komt zwerfplastic snel in de grachten terecht. Dat willen we niet als stad. Veel ondernemers kunnen volgens de wet nog een jaar doorgaan met hun plasticvoorraad. Zo’n samenwerkingsverband dat gelijk actie onderneemt, is belangrijk om in de stad te laten zien hoe het ook kan.”

Noortje Schrauwen stond een paar jaar geleden aan de wieg van het project ‘Plasticvrije Terrassen’ in Den Haag. Het terras van O’Conner is volgens haar de nieuwe norm. “In de komende jaren zal de combinatie van verbieden en het feit dat mensen steeds meer afknappen op plastic ervoor zorgen dat steeds meer ondernemers overstag gaan.”

O’Conner heeft intussen een buffettafel ingericht. Een papieren servet valt op de grond. “Biologisch afbreekbaar, gelukkig.”