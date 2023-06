Bij de volgende fout is het direct klaar met de knip in de Weesperstraat

Deze week was er eindelijk weer eens ouderwetse politiek in de Amsterdamse gemeenteraad, met coalitiepartijen die pal achter het gemeentebeleid stonden en oppositiepartijen die bloed roken. Want: verkeerswethouder Melanie van der Horst zat in de problemen.

Dat had ze woensdag tijdens het spoeddebat over de knip in de Weesperstraat over zichzelf afgeroepen. Stellig beweerde Van der Horst op vragen van Daan Wijnants (VVD) dat er slechts één incident was geweest bij de knip, waarbij een brandweerauto zonder spoed werd opgehouden. Wijnants zei andere signalen te hebben ontvangen, maar volgens Van der Horst klopte dat niet. Ze had zelfs nagebeld.

Een aantal uur later bleek, na een belletje van AT5 naar de directeur van Ambulance Amsterdam, dat Wijnants wel degelijk gelijk had: ambulances met spoed liepen vertraging op, een ambulance werd geweigerd omdat deze geen sticker voor de slagboom had en de brandweer – gelukkig vals alarm – deed er twintig minuten langer over dan normaal. De ambulancedienst zei zich ook nog eens zorgen te maken dat ambulances niet op tijd aanreden.

Toen ze dit hoorden slepen oppositiepartijen VVD, JA21, CDA en SP de messen. Hoe kan het zijn dat de wethouder niet alle informatie had gekregen van de nooddiensten? Kan ze garanderen dat een ambulance of brandweer niet weer voor een dichte slagboom komt te staan en te laat komt – met alle gevolgen van dien?

Van der Horst was zenuwachtig. Ze frommelde met de papieren die voor haar lagen, de zinnen die ze normaal voluit en bijna nonchalant uitspreekt, verdwenen nu in zinnen die opgeknipt werden. Op een simpele vraag of ze nog wel ‘in control’ is over de situatie, antwoordde ze langdradig en onduidelijk.

De oppositie vormde treintjes om haar het vuur aan de schenen te leggen, maar het lukte niet om de knip per direct te laten stoppen. Wel lieten de partijen zien: klassieke oppositie in Amsterdam kan nog. Bovendien heeft de oppositie Van der Horst waar ze haar wil hebben: bij de volgende fout is het direct klaar met de proef waar ze zo tegen zijn.

Weinigen hadden verwacht dat uitgerekend Van der Horst een jaar na haar installatie als wethouder zo onder druk zou komen te staan. De oud-stadsdeelbestuurder uit West was een van de zichtbaarste wethouders en wist lastige dossiers (brug over het IJ, verschraling ov) doorgaans goed te verdedigen in de raad. Zelfs oppositiepartijen waren achter de schermen geregeld complimenteus.

Het ging misschien wel zó goed, dat Van der Horst iets te veel begon te vertrouwen op de automatische piloot. Dat kan niet als verantwoordelijk bestuurder. Op geen enkel moment, maar zeker niet als het gaat om een kwestie die politiek zo gevoelig ligt als de knip in de Weesperstraat.

Van der Horst neemt nu een risico door de proef door te laten gaan. Het kan helemaal misgaan, maar ze verdient ook lof als het goed gaat en het stadsbestuur over een maand meer informatie heeft om te begrijpen hoe de stad in de toekomst verkeer kan weren. Het worden cruciale weken.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad. Reageren? d.hielkema@parool.nl

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: