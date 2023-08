Bij de RAI fiets je over een uit de hand gelopen olifantenpaadje

Beeld Koosje Koolbergen

De RAI kan enorm in de weg liggen voor wie van bijvoorbeeld de Rivierenbuurt naar de Zuidas fietst. Bijna driekwart kilometer meter gebouw bevindt zich tussen de Wielingenstraat en het onderste puntje van het Nhowhotel, wat een omfietsafstand oplevert die voor de gemiddelde Amsterdamse oost-westfietser onverteerbaar is. Gelukkig is daar de doorsteek halverwege, tussen Europaplein en Beatrixpark – om die reden tijdens ochtend- en avondspits een van de drukkere fietspaden in Zuid.

Een fietspad dus, want dat is het: aan beide kanten staan borden die aangeven dat het over een afstand van 485,29 meter een weg voor fietsers en (deels) scooters is. Maar daarmee houdt het wel zo’n beetje op qua fietspad op het RAI-terrein: op het grootste gedeelte ervan moet de fietser het namelijk nogal zelf uitzoeken.

Dat viel ook Paroollezer Marcel Gerritsen op. Hij schreef de krant over het eerste stukje: ‘Naast de ingangsweg van de RAI Europapleinzijde bevindt zich een druk fietspad dat van Europaplein/Rooseveltlaan langs de RAI naar het Beatrixpark gaat. Het fietspad is echter niet te onderscheiden van de pleinbetegeling en dat leidt regelmatig tot aanvaringen van argeloze wandelaars, vaak (buitenlandse) bezoekers van exposities in de RAI, met aanstormende fietsers.’

Onbestemde grond

De rest is misschien wel nog erger: het is een zooitje en hoe langer het duurt. hoe troeperiger het wordt. De route heeft vooral iets weg van een uit de hand gelopen olifantenpaadje. Eerst fiets je over een amper veredelde stoep, dan gaat het rechts om een slagboom en tussen eeuwige pylonen door richting auditorium en RAI Theater. Fietsers zijn out of place op een plak asfalt die leidt naar een parkeergarage voor auto’s. Daarna is het een platgeslagen stoeprandje op en onder een afdak en tussen de congresbezoekers door koersend naar hockeyhorecatent Strandzuid en het park even verderop.

Onbestemde grond is het. Onduidelijk ingericht. Het lijkt in niets op een belangrijke route voor de fietser, door de gemeente altijd naar voren geschoven als misschien wel de belangrijkste oplossing voor allerhande mobiliteitsproblemen. Is het stiekem een shared space? Is het luiig- dan wel oenigheid? Een kwestie van beroerde afstemming? Dit is zó niet in lijn met de vaak zo stringente uitvoering van beleid door de gemeentelijke fietstsaren dat de vraag gerechtvaardigd is: kan dat niet anders?

‘Fietser is te gast’ Een woordvoerder van stadsdeel Zuid stelt om te beginnen dat de route tussen Europaplein en Beethovenstraat óm de RAI heen ook goed te fietsen is, via het fietspad parallel aan de A10 of via de Wielingenstraat. “Afstand en duur verschillen amper.” Daarnaast is het fietspad over het RAI-terrein beschikbaar, ‘mits er geen grote evenementen zijn’. “De route over het terrein is dus een extra optie, waarbij de fietser te gast is, omdat er ook bezoekers en andere voetgangers passeren.” Volgens de woordvoerder stopt het fietspad al bij de slagbomen. “Het gebied onder de luifel van de RAI is een voetgangersgebied, waar de fietser eveneens te gast is. Daarom is er geen duidelijke geleiding voor de fietsers. Die moeten vanaf de slagbomen oversteken, de weg richting de garage volgen en vanaf daar doorfietsen naast het voetpad. Vanaf Strandzuid is dan weer een duidelijk fietspad.”