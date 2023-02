Bij de Indische Buurt School werd heel het weekend gekookt voor Turkije en Syrië: ‘Wat we nu doen, is iets’

De kookmarathon op de Indische Buurt School begon op zaterdag in de ochtend en ging door tot het uitgiftemoment van de maaltijden zondagmiddag om 17:00 uur. Beeld Dingena Mol

Moeders van leerlingen van de Indische Buurt School hadden de ondernemers van de Javastraat afgelopen woensdag gevraagd of zij konden bijdragen: ze dachten daarbij aan wat brood of groenten – zoiets. “Maar ze zeiden: pak een kar en neem zoveel je nodig hebt. En niet bij één ondernemer, zo ging het op verschillende plekken. Bijna de hele Javastraat heeft bijgedragen voor de kookactie voor de slachtoffers van de aardbeving.” Khadija Bouhkim (47, lid van de medezeggenschapsraad van de Indische Buurt School) is zwaar onder de indruk van alle goedgeefsheid.

Die komt uit alle hoeken: de ondernemers zijn goedgeefs want ze geven alle ingrediënten weg voor deze kookactie, de school is goedgeefs want die leent haar keuken uit, de ouders zijn goedgeefs want die staan dagen te koken en de buurt is goedgeefs, want die heeft zich massaal aangemeld om maaltijden af te halen. “Bij tweehonderd gereserveerde maaltijden zijn we gestopt. Er zit ook een maximum aan wat we kunnen bereiden,” zegt Bouhkim.

Familie verloren

Ze staat naast de keuken waar ongeveer twaalf moeders op zondagmiddag al uren aan het ploeteren zijn. Thuis zwoegen ook nog verschillende ouders in hun eigen keuken. De kookmarathon is op zaterdag in de ochtend begonnen en ging tot het uitgiftemoment van de maaltijden zondagmiddag om 17:00 uur door.

Niet alleen de ouders zijn blij dat ze iets kunnen doen, ook de kinderen bereiden maaltijden of maken tekeningen, die ze aan hun eigen familie kunnen verkopen.

Het nieuws over de aardbeving maakt grote indruk op de kinderen van de school, ook omdat verschillende klasgenoten familie in Turkije en Syrië hebben, zegt voorzitter van de ouderraad Hoi Kee Wong. Een enkeling heeft ook familie bij de aardbeving verloren. “Ze praten erover op school, ze zien het op het Jeugdjournaal – alle kinderen zijn er mee bezig,” zegt Bouhkim.

Het doneren bij het afhalen van de maaltijden gaat digitaal, via een QR-code. “En als ze betalen dan wenden wij ons gezicht af,” zegt Bouhkim. “Je hoeft niet te vertellen of je vijf cent geeft of honderd euro. Het gaat om de intentie. We hebben mensen gesproken die zeiden: ik kan helemaal niks missen, maar ik ga voor jullie bidden dat dit project slaagt. Dat is ook mooi. Het zijn voor veel mensen financieel moeilijke tijden, maar zo kunnen ze toch een bijdrage leveren.”

Machteloos gevoel

In de keuken is het een drukte van jewelste: De één snijdt tomaten in héle kleine blokjes, een ander kookt rijst en weer een ander doet linzensoep in bakjes. Özlem Yaman – gelegenheidschef keuken – heeft zelf familie in de Zwarte Zeeregio in Turkije, maar die zitten in een ander gebied en zijn dus veilig.

Yaman heeft een zoontje op haar arm en vertelt hoe ze de hele week, tussen het koken door, aan de televisie gekluisterd zit. Het laat haar niet los. “Ik kijk Turkse televisie en daar zie je veel ingrijpender beelden dan op de Nederlandse televisie. Het is echt vreselijk. Ik heb gezien hoe een heel gezin onder de brokstukken vandaan werd gehaald. De vader was over de dochter gaan liggen om haar te beschermen en de moeder weer over andere kinderen. Zo, in elkaar verstrengeld, werd het hele gezin gevonden.”

Yaman voelt zich, zoals veel ouders op de Indische Buurt School, machteloos. “Ik heb zelfs de ambassade gebeld en gevraagd of er behoefte is aan adoptie-ouders. Er moeten nu zoveel wezen zijn. Dat soort dingen bedenk ik nu dus. Ik wil heel graag iets doen, maar wat? Dit, wat we nu doen, is iets. Elke cent die we ermee voor de slachtoffers kunnen vergaren, is er één.”