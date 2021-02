Bij de herdenking van de Februaristaking speecht Geert Mak als een dokwerker

Scholieren van de Rosa Boekdrukkerschool leggen bloemen bij de Dokwerker tijdens de herdenking van de Februaristaking. Beeld ANP

Door een opening in de afzetting steken twee bosjes oranje tulpen en een brief. Een boze brief, geschreven door mevrouw Homan die aan de andere kant van het hek verontwaardigd staat te zijn over het feit dat de herdenking dit jaar zonder publiek wordt afgehandeld. Met een beetje creativiteit, afstand en vertrouwen in de mens had dat ook anders gekund, schrijft ze. Schande, schande, schande, voegt ze eraan toe – een venijnige verwijzing naar het ‘Staakt, staakt, staakt’ van tachtig jaar geleden.

Allemaal hotemetoten

Het is natuurlijk allemaal vanwege corona, maar een beetje gelijk heeft mevrouw Homan wel. Er zijn twintig genodigden welkom aan de goede kant van de zwarte schermen, en dat zijn niet toevallig vrijwel allemaal hotemetoten. De burgemeesters van Amsterdam, Zaanstad, Hilversum en Utrecht, de commissaris van de Koning, de ambassadeur van Israël, stuk voor stuk voortreffelijke mensen, maar niet precies de beroepsgroepen die indertijd vooropgingen in het massale protest tegen de eerste razzia’s van de Duitse bezetter in de Amsterdamse Jodenbuurt.

Dat waren de dokwerkers, stratenmakers, conducteurs, naaisters, kleuterleidsters, caissières en winkelmeisjes, zoals burgemeester Femke Halsema in haar toespraak memoreert. Halsema eerde de vrouwen onder de stakers, onder wie Mientje ten Dam die haar collega’s in het naaiatelier optrommelde om in optocht naar de Noordermarkt te gaan. Coba Veltman tikte en vermenigvuldigde de pamfletten die opriepen tot staking en verzet, en belandde daarvoor uiteindelijk in het concentratiekamp Ravensbrück.

Icoon van burgerlijk verzet

Halsema: “De Februaristaking is een icoon van burgerlijk verzet, in de breedste zin van het woord. Van mannen én vrouwen, uit alle lagen van onze bevolking, verzameld uit solidariteit. (...) Het was een zachte kracht die onze stad overspoelde in die februaridagen, onvermurwbaar en gedreven door mededogen tegenover een regime dat het gif van haat verspreidde.” Over de dappere mannen en vrouwen, veelal afkomstig uit communistische kring: “Zij waren en zijn de brengers van hoop: toen, nu en in de toekomst.”

Dat waren mooie woorden, maar een andere spreker van dienst, schrijver Geert Mak, had besloten uit een ander vaatje te tappen. Het was een speech met opgerolde mouwen, over het contrast tussen de mooie woorden die op herdenkingen worden uitgesproken en de realiteit aan de andere kant van de afzetting. “Wat we zien, stemt niet vrolijk. Racisme en neofascisme bleven vaak sluimerend aanwezig in onze samenleving. Maar het was in de marge. Dit soort kwaad is, vooral op internet, weer gangbaar geworden.”

Populisme

Mak richtte zijn pijlen ook op de populistische partijen. “De wolf staat vóór ons als binnen een politieke partij vrolijk wordt gesproken over de internationale pedonetwerken van de Joden. De wolf staat voor ons als een andere politieke partij, die ernaar streeft om het land te zuiveren van een bepaalde bevolkingsgroep, in de peilingen als tweede uit de bus komt.” Die laatste sneer naar de PVV was pikant, omdat Mak recht in het gezicht keek van Martin Bosma die op het laatste moment was ingevlogen als vervanger van Kamervoorzitter Khadija Arib.

De spreker raakte nu op dreef en geselde ook de moderne gewoonte van de politieke correctheid en iedereen te straffen die niet aan onze normen voldoet. “De helden van toen waren ook geen heiligen,” aldus Mak. “Kent u de legendarische leuze nog? ‘Rotmoffen, blijf met je rotpoten van onze rotjoden af!’ Hadden we deze staker, die deze woorden eruit gooide vanuit een zeldzaam moedig, goed en solidair hart, voortaan maar moeten weren van deze herdenkingen?” Mak eindigde met een oproep tot solidariteit, moed en eensgezindheid. “Dat waren de sleutelwoorden toen. En dat zijn ze nu opnieuw, meer dan ooit.”