Bij de eerste buurtrechtbank van Amsterdam gaat het om kleine zaken, met een grote impact op levens

In Venserpolder, Zuidoost, draait nu zo’n jaar de eerste buurtrechtbank van Amsterdam. De ene maandag behandelt die kleine strafzaken, de andere incasso’s, in het hart van de wijk. ‘Wij willen niet alleen beslissen, maar echt iets óplossen.’

Geduld. Een engelengeduld en de huiselijkheid, die vallen op tijdens twee middagen in de buurtrechtbank in Venserpolder, Amsterdam-Zuidoost. Daarna komt heus de strengheid en gelden het gezag en de doorzettingsmacht van de rechters, maar die voel je als ‘rechtzoekende’ zeker niet meteen.

Neem de middag waarop buurtrechter Elvira Devis op haar ‘incassozitting’ een trits mannen ontvangt aan haar grote ovale tafel in het zaaltje met grijze vloerbedekking, groene wanden en één rij stoelen als publieke tribune achterin.

Devis draagt geen toga, want dat hoeft alleen in strafzaken. Behalve de griffier zitten twee medewerksters van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea aan haar tafel plus iemand van de schuldhulp. Alleen al het gezelschap toont aan waar het hier vandaag om gaat: samen oplossingen zoeken – of afdwingen.

‘Waar denkt u zelf aan?’

De eerste schuldenaar heeft een betalingsachterstand van 541,45 euro. Kan hij een regeling afspreken, dan gaan daar 25 euro incassokosten van af. Hij hoeft dan niet de griffiegelden te betalen die horen bij een reguliere rechtszaak.

“Eerlijk gezegd was het gewoon nalatigheid,” antwoordt hij op Devis’ vraag hoe de schuld kon ontstaan. “Ik heb last van mijn gezondheid en dat is de afgelopen maanden erger geworden. Daar was ik mee bezig.”

Juist dan is het verstandig je zorgpremie te betalen, merkt Devis op. De man woont bij zijn moeder en heeft geen werk, maar wel een plan: hij wil een zorgstichting oprichten en mensen in de wijk thuis helpen.

“Als u 50 euro per maand extra betaalt bovenop uw premie, bent u er ruim binnen een jaar vanaf,” houdt rechter Devis hem voor. “Waar denkt u zelf aan?” Nou, zo’n afspraak ziet hij wel zitten. Hij tekent een vaststellingsovereenkomst voor tien keer 54,15 euro bovenop de premie. De regeling gaat de volgende maand in. Devis: “Hartstikke goed dat u gekomen bent. Je kunt maar beter meteen dealen met dit soort zaken.”

De volgende schuldenaar is hier voor de tweede keer. Hij is al aan het afbetalen, maar heeft ondertussen opnieuw premies niet voldaan. Devis: “Als u een probleem heeft met betalen, moet u meteen de zorgverzekeraar bellen, anders gaat het echt weer mis.” Zijn zoon gaat hem helpen, zegt hij. Zijn werk bij een vrachtafdeling op Schiphol was hij kwijtgeraakt, dus zat hij even zonder baan. Nu werkt hij bij de bloemenveiling. “De diensten zijn te kort, dus ik zoek er nog wat werk bij.”

Devis houdt de zaak aan om over zes weken te bezien hoe het gaat. “Dan hoop ik op goede berichten, dat alles is betaald. We gaan kijken of het is gelukt.”

De toon wordt scherper

De derde ‘klant’, met 729,76 euro schuld, is een sportief gebouwde twintiger. Bandana om zijn hoofd, trainingsbroek op half elf, type jongen van de straat. Hij heeft werk nodig, maar ‘er is al maanden weinig gebeurd’ en ‘het wordt steeds uitgesteld’, zegt hij in het Engels. Hij doelt op de hulpverlener die hem zou helpen in zijn banenjacht. Hij woont bij zijn moeder en kan zijn zoontje in Duitsland door het geldgebrek moeilijk zien.

De toon van rechter Devis wordt wat scherper nu. “Je bent een jonge man, 26 jaar, wat heb je zelf gedaan om werk te vinden? Er zijn héél veel banen.”

Tja. “Ik heb gewacht. Ze zou me helpen.”

De vrouwen van de zorgverzekeraar sluiten zich bij de rechter aan. “Je hóeft niet te wachten op hulp, hè.”

Hij wil wel orderpicker worden in een magazijn, ‘maar heeft de papieren niet’. Voor kamers schoonmaken in een hotel ‘heeft hij weinig ervaring’. Hij blijkt het bij een vijfsterrenhotel te hebben geprobeerd.

Devis: “Probeer het in een driesterrenhotel. Of in winkels. Iedereen spreekt Engels in de winkels. Get out there and see what you can do.” Ze besluit dat het ‘niet eeuwig zo kan doorgaan’. “Je moet hier op enig moment komen met een voorstel. We stellen het nog één keer uit. Over zes weken mag je alleen afzeggen vanwege werk.”

De vierde schuldenaar – baard, pet, jas met bontkraag over zijn hoody – heeft ‘een heel behoorlijke schuld’ van ruim 1000 euro. “De problemen komen, ik probeer ze op te lossen, maar er komen weer nieuwe problemen zoals nu een zware hernia.”

Devis: “Dan is het des te belangrijker de zorgpremie te betalen. Is het een idee met de schuldhulpverlening te gaan praten? Die zit hier nu toch…” Dat wordt het. De schuldhulpverleenster gaat ‘een budgetplan opstellen’ samen met de schuldenaar en zijn vriendin. Over zes weken moet hij terugkomen. Devis: “Het is zo’n hoog bedrag, ik wil het niet op de lange baan schuiven.”

Overgewaaid uit New York

De sfeer in de zaal, meer een grote kamer, is precies zoals Maria Leijten had voorspeld, de mater familias van de vijf buurtrechters en vier gerechtsjuristen. De buurtrechtbank in Venserpolder (4500 woningen) is de vrucht van een idee dat ruim tien jaar bij haar rijpte: een laagdrempelige rechtbank die niet oordeelt over moord of verkrachting, maar over eenvoudige, kleinere zaken die niettemin een grote invloed hebben op het leven van de buurtbewoners.

“Het is een bouwwerk, het is nog niet af, maar je moet je grote doelen stellen en dan kleine stappen zetten,” zegt Leijten. “Je kunt niet zomaar alles omver gooien en het anders gaan doen. In een mature organisatie zoals de rechtspraak is het lastig vernieuwing te brengen. Overal waar je wat wilt, zeggen drie mensen: past niet.” De voornaamste weerstand? “Wij willen niet alleen beslissen, maar echt iets óplossen. Dat is niet de notie van alle rechters, zacht uitgedrukt.”

Al in 2011 en 2012 bezocht Leijten het Red Hook Community Justice Center in New York, in Brooklyn. Later gingen ook president Christa Wiertz van de Amsterdamse rechtbank en burgemeester Femke Halsema kijken.

“In december 2019 ben ik vanuit de rechtbank projectleider geworden. Ik werkte toen nog drie dagen als rechter en vulde twee dagen met trainingen aan rechters in opleiding et cetera. Dit kwam daarbij,” zegt Leijten. “Door corona ging alles helaas op slot, maar daarna kwam er meer ruimte om het fenomeen buurtrechter goed invulling te geven.”

Het Bindelmeer College stelde een klaslokaal ter beschikking, waar Leijten ‘met haar projectteam’ neerstreek. “Heel belangrijk. Als je in Zuidoost gaat zitten, krijg je mensen op bezoek die je anders niet bereikt.”

Leijten sprak met wetenschappers, buurtbewoners en tal van betrokkenen, van de ombudsman die een tijdje in Zuidoost woonde via straatcoaches tot de stichting Faes (For An Equal Society) die zich beijvert voor allerlei buurtprojecten en strijdt tegen racisme.

“Wat zou de buurtrechter kunnen betekenen?” vroeg ik mijn gesprekspartners. “Wat moeten we beslist wel doen, en wat niet? Wat zijn de voorwaarden waaronder de wijk ons zou verwelkomen?” Ze liet zich ook inspireren door de wijkrechtspraak in Woensel, Eindhoven, en Rotterdam-Zuid.

In november 2021 kon de rechter na veel gesoebat intrekken in het buurthuis aan de binnentuin achter de Albert Camuslaan. Half december volgde de eerste strafzaak, half januari de eerste incassozaken.

De kern van het werk: problemen dúúrzaam oplossen. “Al wat alleen maar ballast is, halen we weg. We kijken heel praktisch: wat kunnen we regelen zonder het recht te schenden? We houden veel zaken aan, want houden vast tot dingen écht zijn opgelost.”

Wat de buurtrechter onderscheidt van een mediator of hulpverlener? Leijten: “Wij hebben gezag en doorzettingsmacht, zijn gewend te spreken met partijen in conflict én kennen het recht. We zijn neutraal en hoeven aan niemand verantwoording af te leggen.”

Genoeg positiviteit in Venserpolder

De gemeente koos Venserpolder omdat de buurtrechtspraak daar past in het grote Masterplan Zuidoost, en omdat bewoners van de wijk enerzijds met veel problemen kampen, maar anderzijds vrij honkvast zijn: soms wonen drie generaties nog in de buurt. “Belangrijk: er is hier genoeg positiviteit. Mensen willen initiatieven ontplooien, met veel energie,” zegt Leijten.

Leijten en haar team zijn nog druk doende hun ‘bouwwerk’ verder uit te breiden. Inmiddels zijn er ook vijftien leerplichtgesprekken geweest ‘geleid door een soort vrederechter’, waarna in veertien gevallen kinderen weer naar school gingen. In de toekomst zullen buurtrechters ook leerplichtzaken gaan behandelen.

Het gebied waarin de buurtrechtbank rechtspreekt, wordt binnenkort drie keer zo groot: het hele postcodegebied. Dat moet zorgen voor voldoende kleine strafzaken voor de politierechter (die in zijn of haar eentje maximaal één jaar cel mag opleggen). Daar zitten ook jeugdzaken bij. Het liefst willen de buurtrechters ooit uitbreiden met heel de Bijlmer.

Als de buurtrechter rechtspreekt, houden twee leden van de parketpolitie toezicht. De ‘rechtzoekenden’ moeten door een scanpoortje in de hoek. Toch, de beveiliging doet nauwelijks af aan de knusheid van het buurtcentrum.

Groot voordeel: het maatschappelijk werk zit in hetzelfde pand. “Zij zitten ook bij onze strafzaken, voor vrijwillige hulpverlening. Een heel nuttige toevoeging,” zegt Leijten. “Wij zitten op het grensvlak van rechtspraak en hulpverlening. Wij zijn er voor de kleine zaken met een grote invloed op levens.”