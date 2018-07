Bij criminelen populaire club Dido Events gesloten

Dido Events is één van de clubs in de stad waar criminelen zich graag verzamelen rond viptafels, waar ze vrij letterlijk met geld smijten. De club is eigendom van de familie T., die volgens verscheidene tipgevers in drugs handelde.



Op de feesten kwamen vele criminelen die de recherche kent uit grote onderzoeken, bijvoorbeeld naar liquidaties. Begin 2016 sloeg alarm de recherche al alarm over Dido Events in Het Parool.



Geen enkel effect

De gemeente had de eigenaars al geregeld gewaarschuwd dat in Dido alleen besloten feesten mochten worden gegeven en geen commerciële feesten. Die waarschuwingen hadden geen enkel effect, waarna de club eerst een week en later een maand werd gesloten.



In De Telegraaf beschrijft de politie woensdag hoe een medewerker van een beveiligingsbedrijf dat in het verleden voor Dido Events werkte, schetste hoe criminele bezoekers hun vaste tafel hadden en hoe drugsbazen als godfathers werden behandeld.



Tas vol bankbiljetten

Onlangs kreeg het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de recherche, nieuwe tips over handel in heroïne en cocaïne in Dido. Op 11 juli tipte een politieman de recherche dat hij een tas overgedragen had zien worden, die uiteindelijk bij een lid van de familie T. belandde.



De recherche kreeg toestemming voor een doorzoeking en vond op eenhoog een tas vol bankbiljetten en in het kantoor stapels geld en geldtelmachines. In totaal werd 2,2 miljoen aangetroffen. Twee leden van de familie T. en een medewerker zitten vast, vijf anderen zijn vrijgelaten.



Criminele portier

Een van de portiers die via een beveiligingsbedrijf bij Dido Events werkte, is de Amsterdamse crimineel Gökhan C., die momenteel wordt vervolgd voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Alexander 'Alekki' Gillis, in Zaandam in 2014. Portier C. werd door de recherche gezien als een prominent lid van de groep rond wijlen Gwenette Martha.



C. zou volgens justitie in 2015 samen met de in de uitgaanswereld geziene gast Heinrich A. - die in Dido feesten organiseerde - de liquidatie van een rivaal hebben voorbereid bij waterpijpcafé Fayrouz aan de Amstelveenseweg.



Dat café gold destijds als een verzamelplek van een rivaliserende groep. Uiteindelijk sprak het Hof C. en A. vrij van de voorbereiding van een liquidatie.



Bivakmutsen

Weer een andere Amsterdamse crimineel werd in maart 2015 aangehouden met in zijn auto meerdere automatische vuurwapens, bivakmutsen, nieuwe kleren en prepaidtelefoons. In de auto troffen agenten foto's aan van de criminelen Baris Önder, Jason 'Jayjay' L. en Germaine R. Ook lag in de auto informatie dat zij binnenkort aanwezig zouden zijn op een feest in club Dido.



Justitie vervolgde de crimineel voor het voorbereiden van een liquidatie, maar hij werd enkel veroordeeld voor wapenbezit. Baris Önder werd anderhalve maand na de arrestatie alsnog doodgeschoten. In de auto lag ook een adres waar Jason L. vaak verbleef en waar later de Ghanese bordenwasser Augustine Nyantakyi werd doodgeschoten - bij vergissing.



De eigenaars van Dido waren woensdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.