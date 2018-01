Bij Ajax hangt veel van de Klassieker af

"Ajax staat voor dominant en aanvallend voetbal. Daar staat Erik ten Hag ook voor. In Duitsland noemden ze mij de 'balbezittrainer'" Ajax-trainer Ten Hag

Ajax heeft de trainer niet aangesteld om een gloedvol betoog af te steken. Ten Hag besteedt zijn energie liever aan het trainerszaken: tactiek, techniek, teambuilding.



Bovendien is er genoeg te verbeteren. "Deze spelers hebben ambities. De meesten willen niet alleen kampioen worden met Ajax, maar ook in grote competities spelen. Om daar te komen, moet je tijd en energie investeren. Uiteindelijk heeft alles te maken met intensiteit. Die zal omhoog moeten, meer dynamiek."



Later zegt hij dat een trainer geen tovenaar is. Maar de verwachtingen zijn juist enorm. Dat is nog mild uitgedrukt: in Amsterdam moet alles wijken voor een titel. Ten Hag moet als 'buitenstaander' eerst het vertrouwen van de achterban zien te winnen.



Dat hij niet binnen de Ajax-filosofie zou passen, vindt hij trouwens onzin. "Ajax staat voor dominant en aanvallend voetbal. Daar staat Erik ten Hag ook voor. In Duitsland noemden ze mij de 'balbezittrainer'."



Langdurig proces

Twee weken de tijd had Ten Hag om zijn team klaar te maken voor de bepalende kraker van zondag. "Het zijn eerder aanzetten die we hebben gegeven en hopelijk zien we er zondag iets van terug. Trainen is een langdurig proces, op lange termijn kan en moet het spel verbeteren. Een goede trainer haalt na de winterstop meer punten dan in de eerste seizoenshelft."



Het klinkt logisch, maar Ajax heeft juist nú resultaat nodig. Om te blijven leven in de titelstrijd natuurlijk, maar vooral om het gevoel rond de club en Ten Hag een opkikker te geven.



