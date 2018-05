Bij Adyen profiteert iedereen van beursgang, óók de koffiedame

Wie het meest ontvangt, zijn Van der Does zelf en zijn medeoprichters

Adyen nuanceert alle euforie. "Dit is Nederland," zegt een woordvoerder, "we hebben het niet over Silicon Valleyachtige taferelen waar elke werknemer multimiljonair wordt.



Hoeveel ieder personeelslid kan incasseren? "Dat hangt ervan af. Voor de een zal het een leuke bonus of een vakantie zijn, voor sommigen een auto of een huis."



Cappuccino

Hij bevestigt dat alle 750 medewerkers aandelen bezitten, tot de koffiejuffrouw toe. "Alleen noemen we die barista." Achter die koffie zit een bewuste bedrijfsstrategie. "Met luxe koffie krijg je werknemers 's ochtends eerder naar kantoor. Want wie gaat thuis Senseo drinken als je op werk veel betere cappuccino kunt krijgen?"



Wie uiteraard het meest casht, zijn Van der Does zelf en zijn medeoprichters. Niet dat ze het geld nodig hebben. In 2004 verkochten Van der Does en compagnons Joost en Arnout Schuijff hun betaaldienst Bibit aan Royal Bank of Scotland voor 90 miljoen euro.