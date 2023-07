Bij 33 graden met de bobslee van een schans voor het Nederlands kampioenschap in Amsterdam

Beeld Jakob van Vliet

Met het ultrazomerse weer lijkt het even of we terechtgekomen zijn in de film Cool Runnings, over dat Jamaicaanse bobsleeteam uit de vorige eeuw. Net nu de temperatuur ruim boven de dertig graden uitkomt, sprinten op de Westerdoksdijk bobsleeërs van een schans om na zo’n veertig meter en een seconde of zes in hun slee de finish te bereiken.

Vlak bij Centraal Station is speciaal voor dit ‘bobstartevenement’ een metershoge hellingbaan neergezet. Ook zijn nogal wat buitenlandse teams naar Amsterdam gekomen. Zaterdagochtend werd eerst gestreden tussen de tweemansbobs en daarna was het de beurt aan het skeleton – het sleetje waarop de wintersporters met het hoofd vooruit naar beneden gaan.

Op dit onderdeel haalde Kimberley Bos vorig jaar brons op de Olympische Winterspelen van Peking, de eerste Nederlandse medaillewinnaar ooit in een sleesport. In Amsterdam is Bos aanwezig als toeschouwer. Ze is net terug van een blessure en het is onverstandig om nu al tot het uiterste te gaan. Maar ze is blij met het Amsterdamse evenement. “Goed voor de promotie van de sport,” zegt Bos. “Ik ben ook ooit begonnen door een vergelijkbaar evenement als dit.”

“Het is goed voor de werving van talenten, de naamsbekendheid en onze sponsors,” zegt voorzitter Wim Noorman van de Bob- en Slee Bond Nederland. “Dus waar kunnen we dat beter doen dan in het centrum van Amsterdam?” Trainen op de start is precies wat bobsleeërs doen in de zomer, zegt Noorman. “Zoals schaatsers skeeleren.”

Ongelukken

De kleine sportbond, die dus vorig jaar een ongekend succes kon vieren met de medaille van Bos, hoopt baanatleten te interesseren voor een tweede carrière als wintersporter. “Dan hebben ze eens in de twee jaar kans op een medaille in plaats van eens in de vier jaar.” Maar trainingsbanen en wedstrijden zijn schaars, vandaar ook de komst naar Amsterdam van bobsleeteams uit onder meer Noorwegen, Tsjechië, Frankrijk en Duitsland.

Bondsvoorzitter Noorman vertelt het met enige trots, maar vanuit een ooghoek ziet hij dat de wedstrijd voor de viermansbobs intussen bijna uitloopt op ongelukken. In volle sprint loopt de snelheid zo hoog op dat het niet alle teams lukt om in de bobslee te klimmen. Dat levert gevaarlijke situaties op omdat de rails aan het einde van de baan weer omhoog lopen en de bobslee voorbij de finish met een noodgang terug rolt. Tot twee keer toe kan een gevallen deelnemer maar net op tijd opzij springen.

De wedstrijd wordt stilgelegd. In hun fanatisme blijven de teams te ver doorrennen waardoor de tijd om nog in de slee te klauteren te krap wordt. “Ze willen allemaal winnen,” zegt bondscoach Ivo de Bruin. “We hebben maandenlang geen wedstrijden gehad en dit is de enige manier om beter te worden,” zegt Joeri van Kuppeveld, de winnaar bij het skeleton.

Vleeswond

Met vier man starten en op tijd in de bobslee springen vergt een uitgekiende strategie, om niet te zeggen: choreografie, legt Jelen Franjic uit. Hij heeft een vleeswond in zijn hand overgehouden aan de spikes van de sprinter voor hem in de Nederlandse viermansbob. De laatste man achter hem kon maar ternauwernood binnenboord gehouden worden.

De hier in Amsterdam opgebouwde hellingbaan is ook wat kort. Het is de bedoeling dat de bobsleeërs vanaf volgend jaar kunnen trainen op een permanente hellingbaan op nationaal topsportcentrum Papendal. In de wereldtop bepaalt de start voor ongeveer een derde de eindtijd, legt Franjic uit. “Daarom hebben we daar zoveel aandacht voor.”