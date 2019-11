Big data, big business: Databricks investeert 100 miljoen in Amsterdam

Databricks werkt aan oplossingen voor grote problemen met data, op allerlei gebieden. Beeld Getty Images

33 procent sneller startende online video’s, simpelweg doordat mediagigant Viacom – in Nederland bekend van onder meer MTV, Comedy Central en Nickelodeon – de kwaliteit van video­verbin­dingen van miljoenen kijkers direct analyseert met behulp van de online software van het Amerikaanse bedrijf Databricks en bij haperingen pijlsnel bandbreedte bijschakelt.

Of neem TomTom, dat de grote hoeveelheden verkeersgegevens die zijn navigatieapparaten opleveren, via Databricks analyseert en zo files, weersomstandigheden en zelfs wegenonderhoud voorspelt en doorgeeft.

Databricks’ programmatuur is grotendeels afkomstig uit Amsterdam, waar de start-up uit San Francisco drie jaar geleden zijn eerste nevenvestiging opende. Nu gaat het bedrijf 100 miljoen euro in de vestiging investeren en daarmee groeien van 60 naar 300 mensen.

Hoogwaardige banen

“Ze investeren dat geld in mensen,” zegt Peter Boncz van het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI), die destijds de eerste contacten met Databricks legde. “Dat is goed voor de stad, want het zijn hoogwaardige banen.”

Databricks koos destijds – en kiest nu opnieuw – bewust voor Amsterdam. “We groeien ontzettend hard en hebben moeite om talentvolle sollicitanten te vinden,” zegt Pieter Senster, die de Amsterdamse vestiging leidt. “Deze stad is daarvoor een prima uitvalsbasis. Het is een aantrekkelijke en veilige plek om te wonen, heeft een goed immigratiebeleid voor kenniswerkers en een prima kenniscluster. Met de stad trek je dat talent.”

Toch wordt 240 datanieuwkomers vinden een uitdaging, erkent hij. “We zullen veel meer mensen moeten interviewen dan we willen aantrekken, Maar we zijn in dit wereldje wel bekend en vrij uniek. Wie bij ons werkt, kan heel veel invloed hebben. We werken aan oplossingen voor grote, interessante problemen met data in de medische sector, de maatschappij of de wetenschap.”

Ook de link met het wetenschappelijk data­onderzoek van het CWI speelt een rol bij de investering. “Om hun online software te verbeteren hebben ze technieken nodig waar wij erg goed in zijn,” zegt Boncz, die naast zijn werk voor het CWI ook hoogleraar analytisch gegevensbeheer aan de VU is.

“Zij financieren ook onderzoekers die bij ons in opleiding zijn. Ze leggen daarbij heel weinig beperkingen op, we kunnen zelf bepalen wat we doen. Ze weten dat we dingen doen die interessant zijn.”

Populaire studie

In het kielzog van het CWI en een aantal spin-offs die het centrum al heeft opgeleverd, heeft zich al een aantal grote spelers in de stad gevestigd. Google streek sinds vorig jaar met artificial­intelligenceonderdeel Google Brain aan de Zuidas neer, Oracle en Amazon – met dochter AWS – zijn met grote kantoren vanuit de hoofdstad actief met databeheer en -analyse.

“Ik wil graag dat Amsterdam een bruisend ecosysteem krijgt van dit soort bedrijven die hoogwaardige banen bieden op het gebied van datawetenschappen. Waar niet alleen producten worden verkocht, maar waar deze ook worden ontwikkeld. Dat is nu aan het veranderen.”

Een miljoeneninvestering als die van Databricks zet de hoofdstad volgens hem ook op de kaart. “De kans wordt steeds groter dat na deze investering ook anderen komen. Er zijn al bedrijven die interesse hebben.” Zo heeft Amazon, dat hier al duizend man heeft werken, uitbreidingsplannen en zou het Amerikaanse Snow­flake, opgericht door een CWI-promovendus, interesse hebben in de hoofdstad.

Dat heeft ook zijn weerslag op de dataopleidingen in Amsterdam, die zelfs studiestops moeten instellen. “Informatica is een heel populaire studie geworden in Amsterdam, met aantallen die twee tot drie keer groter zijn geworden,” zegt Boncz. “Voor datawetenschappen is de interesse nog veel groter. Iedereen wil data kunnen analyseren.”

“Ik vind dat voor mijn studenten prettig. De meesten gaan na hun studie de VS, naar bedrijven als Facebook en Google; dat is jammer. Nu zie je dat Amsterdam een centrum wordt op dit gebied, naast Zürich en Silicon Valley.”

De groeispurt betekent wel dat Databricks op zoek moet naar een nieuw onderkomen. “We hebben flink wat meer kantoorruimte nodig,” zegt Senster. “In ons huidige kantoor kunnen we maximaal 100 man kwijt. We zoeken nu elders in Amsterdam, het liefst een plek waar we allemaal inpassen: we willen de club bij elkaar houden.”