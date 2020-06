Bierverkoop moet klassieke musici door coronacrisis helpen

Een zelfgebrouwen bier moet freelance klassieke musici door de coronacrisis heen loodsen. ‘Onze agenda is in één klapt voor anderhalf jaar leeg geveegd.’

De smaak? Die is lichtkruidig. Met dank aan de zwarte peper en de kruidnagel. Met een klein zoetje. Als gevolg van het mespuntje vlierbes. Brouwmeester Garmt Haakma omschrijft het bier (6 procent alcohol) als een ‘niet al te hoogdrempelig doordrinkbier’ en ‘bijna pilsachtig’.

Hoe dan ook: de flesjes met daarin het nieuwe bier ‘De Hoge Noot’ zijn deze middag meteen een hit. Als de zon doorbreekt boven het terras van brouwerij De 7 Deugden op de grens van Sloten en Badhoevedorp vormt zich snel een rij voor de tap.

En dan is de smaak niet eens de enige attractie. Met De Hoge Noot hielden musici Dionne Nijsten en Danna Paternotte samen met cultureel communicatie-adviseur Jacob van der Vlugt zaterdagmiddag een biertje met een missie ten doop. Met de verdiensten van de drankverkoop wil het drietal freelance musici te hulp schieten, die als gevolg van de coronacrisis vrijwel al hun verdiensten hebben zien wegvallen.

1,5 meterborrel

Aan een tafeltje op het terras van de brouwerij reconstrueren ze het ontstaan van het idee, opgekomen tijdens een 1,5 meterborrel op een Amsterdamse parkweide. Nijsten, freelance celliste bij onder meer het Metropole Orkest, en Paternotte, violiste bij het Radio Philharmonisch, zagen de afgelopen weken hun agenda’s in één klap voor anderhalf jaar leeg worden geveegd. Concerten voor grote orkesten werden geschrapt of tenminste een jaar achteruit op de kalender geschoven.

En ook nu er voorzichtig weer gemusiceerd kan worden in schouwburgen en gehoorzalen, is de freelancer vaak de laatste in de rij om zijn instrument op te poetsen.“We vallen tussen wal en schip,” concludeert Paternotte, die deze middag opgewekt flesjes bier uitdeelt. “Als een orkest normaal gesproken tien celli herbergt is er in een uitgeklede versie misschien plek voor zes. De eerste die dan hun plaats verliezen, zijn de musici zonder vast contract.’’

Daarmee is de groep genoemd voor wie de drie naar de brouwerij stapten met het verzoek een bier te fabriceren dat past bij de consumptie van klassieke muziek. Het is behalve via de website van de Hoge Noot straks te koop in de cafés van het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum.

De steunactie is hard nodig, rekent Nijsten voor. “Een concert levert gemiddeld 130 euro bruto op. Daar kun je van rondkomen als je genoeg kunt spelen. Maar wanneer dat nu weer kan, is totaal onduidelijk. Het uitzichtloze van die situatie maakt het zwaar.”

Bombardement

Maar omdat de drie geen zin hadden in een bombardement aan boze brieven of petities, kozen ze met een campagnebiertje voor de ludieke én smakelijke weg. Eentje die getroffen musici ook nog eens in de etalage zet. Want wie de QR-code op zijn flesje scant, ziet op zijn mobiele telefoon een thuisconcertje van een klassiek ensemble verschijnen. Het trio 3 Viola’s bijvoorbeeld, dat in plaats van het rode pluche van de concertzaal nu musiceert naast een kamerplant en schemerlamp in de huiskamer van een van de drie violisten.

Het eerste flesje is zaterdagmiddag voor blokfluitiste Lucie Horsch, kersvers winnares van de Nederlandse Muziekprijs en eveneens pleitbezorgster van de klassieke freelancer. De boodschap lijkt weerklank te vinden: na de eerste handelsdag meldt Van der Vlugt opgetogen een totaal van ruim 50 bestellingen van minimaal zes flesjes. “Wat ons betreft is dit geen eenmalige actie, maar het begin van een assortiment dat we kunnen uitbreiden met concerten en proeverijen.”