Bierregen in familievak 117: ‘Ik neem mijn zoon bewust niet meer mee naar Ajax’

Vooral tijdens de wedstrijd tegen FC Twente afgelopen zaterdag kwam er in familievak 117 een ware bierregen naar beneden vanuit het bovengelegen uitvak. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Ajaxsupporter Yvonne (60), seizoenkaarthouder in vak 117, doet tegenwoordig bij voorbaat al een regenjas met capuchon aan als ze naar de Arena gaat. “Ook als het prachtig, zonnig weer is. Je weet het van te voren al: straks komt weer allemaal bier naar beneden. Het neemt mijn wedstrijdplezier weg. Je bent alleen maar bezig met naar boven kijken of je geen beker op je hoofd krijgt. En dan mag je nog hopen dat het bier is dat in die beker zit.”

Seizoenskaarthouders van vak 117 hebben de pech dat ze in de Johan Cruijff Arena precies onder het uitvak zitten. Alles wat uitsupporters over de rand gooien komt een verdieping lager in 117 terecht. Vooral afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen FC Twente werd uitzonderlijk veel bier naar beneden gegooid.

Het uitvak een verdieping hoger heeft een spatscherm, maar vanaf rij 10 is het in 117 oppassen. Lyndon (57) zit op rij 9. “Het spettert heel vaak naast ons, en mijn partner kreeg afgelopen weekend een beker echt in de nek. Maar het is vooral vanaf rij 8 naar beneden. Die zitten vogelvrij. Mensen reageerden woedend, en staken hun middelvinger op. Daar werd het alleen maar erger van.”

Bange kinderen

Volgens Lyndon is het biergooien sinds corona toegenomen. “Het is een trend. Het is te zot voor woorden. Vooral omdat consumpties in de Arena zo ontzettend duur zijn. Dan drink je het toch op en ga je het niet op iemands hoofd gooien?”

Darren (32), kaarthouder op rij 9: “Tijdens een reguliere wedstrijd worden twee, drie biertjes gegooid, maar zoals afgelopen zaterdag heb ik nog nooit meegemaakt. Het was echt een drama, er kwamen er wel een stuk of veertig naar beneden. Voor het eerst heb ik ook een biertje gekopt.”

Darren neemt zijn zoon van zes daarom bewust niet meer mee naar Ajax. “Alleen tijdens corona, toen er geen uitpubliek was. Je ziet gewoon allemaal kinderen die bang zijn. En vak 117 is nota bene een familievak.”

Ook Erik (62) ziet allemaal angstige kinderen in het vak. “Het is niet leuk meer, het geeft een onveilig gevoel. Voortdurend spatten die bekers naast iemand op de grond. Een paar rijen voor ons kreeg een jongen er een vol op de schouder.”

Afgelopen wedstrijd heeft Erik op het punt gestaan om naar huis te gaan. “Nu is het bier, maar er hoeft maar één idioot te zijn die iets anders naar beneden gooit. Je kunt erop wachten tot het een keer mis gaat. Ik twijfel echt of ik volgend seizoen nog in dit vak blijf.”

Net ophangen

Met klachten die ze hebben ingediend, ook vorig jaar al, wordt volgens de Ajaxfans te weinig gedaan. Yvonne: “Na drie weken kreeg ik een mailtje terug: we leven met je mee, maar we kunnen er niets aan doen.” En Lyndon: “Biergooien hoort bij de trend van tegenwoordig, zeiden ze. Ja, daar betaal ik geen 510 euro voor een seizoenkaart voor. Voor dat geld vind ik wel dat je in je eigen stadion beschermd kunt worden.”

Volgens deze supporters is de oplossing eenvoudig: structureel een net hangen voor het uitvak. Lyndon: “Of plexiglas. Als ze daar bier tegenaan gooien, hebben ze geen zicht meer.”

Ajax is bekend met de overlast in vak 117. “Elke beker drank die gegooid wordt is er een te veel,” zegt een woordvoerder. “Zeker als het op een andere toeschouwer terechtkomt. Aan de voorkant van uitvak bevindt zich een lexaanwand en een spatscherm om dit te voorkomen. Maar dat houdt helaas niet alles tegen.”

Ajax hangt alleen netten op bij Europese wedstrijden en risicowedstrijden in eigen land. “In beginsel willen wij de bezoekers een wedstrijd kunnen bieden zonder zichtbeperkingen zoals een hoog net,” aldus de woordvoerder.

Tijdens de rust afgelopen zaterdag is na klachten over de bierregen de catering voor het uitvak gesloten. De biergooiers zijn dankzij camerabeelden geïdentificeerd. Of dit voor hen gevolgen heeft, is aan FC Twente. De woordvoerder: “Welke consequenties het gedrag van de Twentefans heeft voor de volgende FC Twente-Ajax, weten wij nog niet.”