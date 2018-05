Bierkoerier Heineken in Amsterdam valt slecht

We willen dit rustig uitproberen en aan de hand van de ervaringen nieuwe stappen ­maken

"We zien de enorme populariteit van bezorgdiensten en de behoefte van mensen om maaltijden thuis te laten komen," zegt Valerie Heere­mans van Heineken Nederland.



"We willen als brouwer op de plekken zijn waar onze klant aanwezig is. Onderdeel daarvan is dat we ons bier overal op de best mogelijke manier willen aanbieden: gekoeld." Tegelijkertijd heeft Heineken bij Deliveroo een eigen bierwebwinkeltje ingericht. In Utrecht wordt zo samengewerkt met Thuisbezorgd.



De bierkoerier, waarvoor Heineken in Amsterdam zowel de fietsbezorgers van Tring Tring als die van Deliveroo heeft ingeschakeld, levert de bestelling ook af op straat. "Bestellen kan zelfs vanuit een park," zegt Tromp. Vanwege onder meer regels voor bier­reclame is de koerier niet herkenbaar als Heinekenbezorger.



Nu is alleen gekoeld pils en Heineken 0.0 te koop, aangevuld met versnaperingen. "We willen dit rustig uitproberen en aan de hand van de ervaringen nieuwe stappen ­maken."



Leeftijdscheck

De verplichte leeftijdscheck vindt plaats via de app en bij aflevering. Ook moet de besteller via een code aantonen dat hij de ontvanger is. "We vragen een vergelijkbare prijs voor gekoeld bier als in de winkel. Alleen kost de bezorging 3,50 euro." Via de samenwerking met avondwinkels Sterk en Nightbite en supermarkten wil Heineken winkeliers tevreden houden. "We zoeken ook de samenwerking met restaurants."



Vooralsnog wordt tussen 2 uur 's middags en 12 uur 's avonds bezorgd, op maandag tot woensdag tot 10 uur. "Het zou kunnen dat we later ook langer doorgaan, dat hangt af van de animo." Ook wordt gedacht aan vooruitbestellingen, voor de vrijmibo bijvoorbeeld.



Daarnaast wil Heineken zijn aanwezigheid bij bezorgrestaurants via Thuisbezorgd vergroten. Tromp: "Je kunt denken aan de combinatie tussen bepaalde maaltijden en bier."