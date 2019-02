Bierfietsverbod uitgebreid na klachten over overlast

Dit schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de raad.



In Oost zijn veel meldingen van overlast binnengekomen, die te maken hebben met de bierfiets. Het gaat om wildplassen, versperring van het fietspad en openbare dronkenschap. Handhavers hebben deze klachten bevestigd.



Het bierfietsverbod, dat sinds november 2017 geldt voor de binnenstad, wordt daarom per 1 juli uitgebreid naar Kattenburg, Oostenburg, de Czaar Peterbuurt, Cruquiuseiland, Borneo-eiland en Zeeburg. De bierfietsen gaan vooral over de Piet Heinkade, langs het Funen en de Oostenburgergracht.



West

De burgemeester ziet geen mogelijkheden het verbod uit te breiden naar het westelijk deel. Daar rijden de bierfietsen vooral rondom het Haarlemmerplein, Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Ook uit West komen veel klachten, maar die worden niet bevestigd door handhaving.



Het aantal klachten over bierfietsen is in Amsterdam gestegen van 79 in 2016 naar 181 in 2017 en 284 in 2018.