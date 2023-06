Bierbrouwer Oedipus volledig overgenomen door Heineken en verhuist naar droomlocatie: ‘We laten elkaar doen wat we doen’

Matthijs Booij (links) en Frederik van Droffelaar, ‘hoofd universum’ en ‘hoofd aarde’ bij bierbrouwer Oedipus. Beeld Hannah Bults

Veelgehoorde vraag onder organisatiedeskundigen: hoe leg je de missie en de organisatie van je bedrijf uit aan personeel, partners en buitenwereld? Het antwoord van bierbrouwer Oedipus is iets onorthodoxer: als een droom over een ruimteschip, op reis door een uitdijend heelal, op zoek naar nieuw leven en nieuwe verrassingen, onderwijl allerlei inspiratie opslorpend om de motoren te voeden die het ruimteschip richting Aarde stuwen om al die nieuwe inzichten over te brengen.

Booij ‘hoofd van het universum’ – wat in Oedipuslingo staat voor ‘creatief directeur’ – laat de missie van Oedipus handzaam zien met wat nog het beste omschreven kan worden als een set kleurrijke, dromerige tarotkaarten. “We hebben ons organisatiemodel ook platgeslagen, als kerstboom met een standaardlettertype. Dan werkt het ook. Maar beeldspraak is universeel.”

Tatoeages en stoer doen

Oedipus, anno 2010, is een eigenaardige bierbrouwer, die schuurt met het gangbare in bierland. “Daar gaat alles traditiegetrouw om mannen met baarden, tatoeages, stoer doen en vriendschappen,” zegt Booij. “Wij willen dat doorbreken. Daar is het eerste bier, Mannenliefde, uit ontstaan. Een roze/geel biertje in het schap, waar de mainstream-man en de mainstreambierbrouwer misschien wat angst voor had.”

Elk bierfust wordt steevast in de dan courante huisstijl gespoten. Niet omdat het moet, maar ‘omdat we het leuk vinden’. En deze week wordt, na een weekend bierproeven met verwante gildebrouwers, het logo aan de gevel overgeschilderd, tenminste: de omtrek. De ‘gemeenschap’ mag hem straks als een kleurplaat inkleuren.

Het zal de laatste schilderbeurt worden. Begin volgend jaar verhuist Oedipus. De brouwer huist sinds 2015 in de schaduw van de Kromhouthal in Amsterdam-Noord, vanaf het begin in de volle wetenschap dat dat onderdak tijdelijk is. Dit deel van het Hamerkwartier is geoormerkt als nieuwe woonwijk.

Desondanks is Oedipus er van één hal gegroeid naar vijf hallen. “Maar de onzekerheid blijft,” zegt Frederik van Droffelaar, ‘hoofd aarde’ (‘zakelijk directeur’ in Oedipusland). Dus wordt er al drie jaar uitgekeken naar nieuw onderdak. “Niet vanuit ruimtegebrek, maar vanwege een gebrek aan perspectief.”

Badhuis

De brouwer zocht drie jaar geleden al een alternatief in het voormalig badhuis op het Javaplein, waar Oedipus precies in coronatijd zijn eigen uitspanning opende. “Covid zat natuurlijk tegen. Maar het was niet de plek die past bij wat wij willen. Het badhuis dwingt een buurtfunctie af, terwijl wij een veilige plek zochten om te experimenteren. Een plek waar ook creatieven zich thuis voelen. Dan is het bijna arrogant om dat in een buurthuis te proberen.”

De oplossing bleek om de hoek te liggen. Letterlijk en figuurlijk. Vanwege ruimtegebrek huisde het kantoor van Oedipus al twee straten verderop, net als het magazijn. De rest van dat pand, waarin Booij eerder al eens galerie Patty Morgan opzette, kwam plots vrij. “Ik zou het liever goed aangevuld geluk noemen, in plaats van geluk bij een ongeluk,” verbetert Booij de interviewer. “We snappen deze buurt heel goed.”

Van Droffelaar: “Dit kwam heel natuurlijk: wacht even, we hebben die plek al. Alles komt nu onder één dak. Het is een ruimte die we ongepolijst kunnen laten, een ruimte om te experimenteren. We willen veel meer dingen maken, zoals cocktails, frisdrank lo-&-no-alcohol. Dat gaan we hier in stapjes brengen. De gereedschappen daarvoor gaan we hier neerzetten.”

Brouwhuisje

“We willen naast de bestaande installatie een klein brouwhuisje neerzetten, voor 400-500 liter, om meer te kunnen uitproberen. Als je dat meteen bij 3000 liter doet, werkt dat niet. Maar een paar honderd liter krijgen we in ons proeflokaal en bij onze vrienden wel weg. Als het dan een succes wordt, kunnen we het nog altijd groots brouwen.”

Met de aanstaande verhuizing en de overname door Heineken is de onzekerheid voor minstens tien jaar verdwenen. Want dat is de periode die de verhuurder in elk geval kan garanderen, nu de bouwplannen in het Hamerstraatgebied in het slop zijn geraakt. “Dat voelt prima. Ik durf ook niet langer dan tien jaar vooruit te kijken. Als deze buurt tegen die tijd op IJburg lijkt, gaan we weer op zoek naar een plek die wel bij ons past.”