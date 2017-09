Brouwerij De Prael is nu een beetje Limburgs

De brouwerijen werken al langer samen: toen het bier van De Prael een paar jaar geleden in de schappen van Albert Heijn kwam te liggen, had de Amsterdamse brouwerij plotseling een te kleine capaciteit.



De Limburgse familiebrouwerij Lindeboom sprong in de bres en hielp De Prael uit de brand door brouwcapaciteit beschikbaar te stellen. Sindsdien hebben de brouwerijen een langdurig samenwerkingscontract.



Dat wordt uitgebreid nu de 'kleine grote bierbrouwer' Lindeboom mede-aandeelhouder wordt van de Amsterdamse 'grote kleine bierbrouwer' De Prael. Evenals De Prael is Lindeboom een sociale onderneming, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen.



De Prael is een bv met een schare aandeelhouders, waaronder Stichting Doen, de oprichters van De Prael, stichting De Prael en een aantal private investeerders, waarvan Lindeboom er één wordt.



Arbeidshandicap

Onlangs werd bekend dat de gemeente Amsterdam voortaan 'spelverdeler' wordt op de markt voor mensen met een arbeidshandicap, en die mensen gaat detacheren bij sociale ondernemingen als De Prael.



Door de verregaande samenwerking zegt De Prael een robuustere onderneming te worden, die ook kan kijken naar uitbreiding buiten de stad. Op dit moment kent de brouwerij twee proeflokalen in de stad, een in de Oudezijds Armsteeg en een in de Houthavens.