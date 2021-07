Bier wordt in het centrum elektrisch bezorgd, maar lukt dat met de rest ook?

Amsterdam - 2021-07-05 - Elektische biertruck Heineken - Egelantiersgracht 12 Beeld Jakob van Vliet

Daar sta je dan als wethouder Verkeer: ’s ochtends om negen uur met een glas bier op straat. Weliswaar de 0.0-variant, maar zo pal naast een Heinekengroene biertruck niet het beste beeld dat een politicus zich post-Kaaggate zonder kleerscheuren kan veroorloven.

Het is, enigszins aangedikt, een vredesbiertje. Eind vorig jaar schuurden Heineken en gemeente tegen elkaar. De brouwer wilde van de Stopera weten waar een elektrische biertruck aan moest voldoen om straks ongestraft door de binnenstad te mogen tuffen: gewicht, omvang, hoe vaak, hoe veel.

Maar de vele tandradertjes in de Stopera die zich met duurzaamheid, infrastructuur, logistiek en politiek bezighouden, grepen niet in elkaar. Aan beide zijden groene ambities – Amsterdam Centrum in 2025 dieselvrij, Heineken in 2030 klimaatneutraal – maar toch elkaar niet kunnen vinden. De brouwer moest noodgedwongen pas op de plaats maken

Dat is water onder de brug als maandag de eerste elektrische bierbestelwagen de Egelantiersgracht opzoeft om café ’t Smalle van voorraad te voorzien. Op de hemeltergende achteruitrijpiep na gebeurt dat geruisloos. Alles gaat immers elektrisch, ook het pompen van het bier dat wordt gevoed door zonnepanelen.

Het voertuig is de centaur onder de bestelwagens: van voren een traditionele Daimler, aan de achterkant een tonronde biertank. Het is dat de marketeers van Heineken zich qua uitstraling niet hebben ingehouden, anders zou de contraptie nog het meest aan een minicementwagen doen denken.

Stadslogistiek

De biertanker is maar één voorbeeld van wat verkeerswethouder Egbert de Vries in zijn hoofd heeft voor de stadslogistiek na 2025. Als de pilstruck de gracht vrijmaakt, zoemt een ander voorbeeld voorbij: ook PostNL bezorgt al elektrisch. Onlangs kondigde Ikea aan klusmeubels op stroom te gaan afleveren.

“Fantastisch dat ondernemers zelf deze maatschappelijke doelen nastreven,” pluimt De Vries, die afgelopen maand een overlegovereenkomst met dertig grote stadsbezorgers sloot om strubbelingen als met Heineken te voorkomen. “Het liep even niet lekker in de samenwerking met Heineken. Maar we hebben eens een keer snel geacteerd als gemeente.”

Want er is nog wel wat werk te verzetten, erkent de PvdA-wethouder. Tussen 2025 en 2030 moeten van het stadsbestuur immers 30.000 bestelwagens en vierduizend trucks van de diesel af en op stroom.

Vorige maand gooide stroomnetbeheerder Liander een flinke stok tussen de spaken: in delen van Amsterdam kan het elektriciteitsnetwerk verdere groei van de stroomvraag niet meer aan. En laten die delen nu net daar liggen waar al die elektrische wagens moeten opladen. “Heftig nieuws,” erkent De Vries, “dat kan de verduurzaming van de stadsdistributie raken als het niet snel wordt opgelost.”

Voorrang

Hij sluit niet uit dat er fiks ingegrepen moet worden. Liander mag dat niet doen; die moet stroom leveren aan wie daar om vraagt, bij nieuwkomers op volgorde van binnenkomst. De gemeente kan wel sturen door met vergunningen en bestemmingsplannen logistieke laadcapaciteit voor te trekken boven andere stroomvreters.

“Als gemeente moeten we nadenken wie er prioriteit krijgt. Voorrang geven aan logistieke hubs betekent dan dat daar geen ander bedrijf kan zitten.” Een voorkeursbehandeling voor een oplaadpunt boven een datacenter, kantoorgebouw of woonwijk? “Die discussie moeten we aangaan.”

Waar Liander aangeeft dat het stroominfarct ook de laadbehoefte van Amsterdammers met een elektrische auto kan treffen, denkt De Vries dat daar de gevolgen uitblijven. “Logistiek versus bewoners gaat me wat ver maar uiteindelijk is de stroomcapaciteit voor iedereen beperkt. We moeten de waarschuwing van Liander allemaal als wake-upcall zien.”

Stroom is niet de enige drempel op weg naar duurzaam verkeer. Om de inzakkende grachten en kades te ontzien, wordt ook het gewicht van stadsvrachtvoertuigen beperkt. Maar dat heeft een prijs. Tot nu tankte de kleinste van Heinekens biertrucks 8000 liter in één keer, de nieuweling neemt maximaal 3000 liter mee – alhoewel er plannen zijn dat te verdubbelen met een aanhangwagen.

Meer drukte

Dat betekent dat cafés die tot nu één keer per week werden volgetankt straks twee keer worden aangedaan. En dat betekent meer drukte op straat, vaker geblokkeerde grachten, meer overlast voor bewoners. De oplossing ligt volgens Heinekendirecteur Hans Böhm in het loslaten van ‘venstertijden’, de periode waarbinnen vrachtwagens de binnenstad mogen bezoeken. Eerder dan zeven uur en later dan 10, 11 of 12 uur, de grenzen die nu in de stad gelden.

De Vries wil niet op voorhand de vingers branden aan een potentieel conflict tussen bewoners en bezorgers. Hij heeft zijn hoop gevestigd op digitale slimmigheid, zoals het nauwkeurig plannen van bezorgroutes door verkeersdata en druktecijfers die de gemeente verzamelt, met de bezorgers te delen. “Misschien moeten we naar flexibeler venstertijden, overlast concentreren en daarna beloven dat het rustig is. ’s Ochtends in het centrum, ’s middags in west, oost en zuid, bijvoorbeeld.”