Bibliotheca Philosophica Hermetica nu Unesco-erfgoed

Unesco selecteerde voor een nieuw register Nederlandse documenten die bijdragen aan ‘het geheugen van de wereld’. De Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) had er genoeg; met een collectie van meer dan 28.000 documenten met betrekking tot het hermetische gedachtegoed is de bibliotheek nu benoemd tot Unesco-erfgoed. In de bibliotheek is onder andere de verzameling boeken van Joost R. Ritman ondergebracht, waardoor de bibliotheek ook wel de Ritman bibliotheek wordt genoemd.

In deze boeken en de andere hermetische teksten staan thema’s als verbondenheid, tolerantie en medemenselijkheid centraal. Waardes die, volgens de Nederlandse tak van Unesco, de Nederlandse cultuur kenmerken. Veel werken komen van vrijheidsdenkers die hun toevlucht in Nederland zochten en vormen nu de basis voor de moderne mensenrechten. Volgens Unesco is de bibliotheek daarom van groot nationaal belang.

Unesco, de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, heeft sinds al 1992 een Memory of the World Register. Op deze lijst staan al een paar unieke Nederlandse documenten, zoals het dagboek van Anne Frank en de archieven van de VOC. Met de nieuwe losse Nederlandse tak van deze lijst wil Unesco de veelzijdigheid laten zien van het Nederlands documentair erfgoed.

Zo zijn Paul Verhoevens iconische speelfilm Soldaat van Oranje (1977) en de webcollectie van de XS4ALL-homepages ook onderdeel van het register. Andere geselecteerden zijn de ‘Richthofen-kolleksje’, de cartotheek van de Joodse Raad, de archieven van de Deltadienst, de Atlas van Stolk, en de verzameling oorlogsbrieven en -dagboeken van de NIOD in Amsterdam.