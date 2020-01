Bezwaar tegen opvang asielzoekers in Buitenveldert: ‘We worden niet gehoord’

De oude brandweerkazerne in Buitenveldert. Beeld Google Streetview

Tijselink: “U bent me allemaal even lief, maar het intrigeert me. Waarom drie aparte partijen en niet: samen sta je sterk?” Het drietal vertegenwoordigt toch net even een ander belang. Harriët Zeeger zit hier voor de 96 bewoners van Geervliet, dat pal naast de kazerne ligt (“We kunnen straks op elkaars bord kijken”), Elly Rode grotendeels voor de Elisabeth Otter-Knol Stichting waarvan de bewoners gemiddeld 87 jaar zijn, en Paul Hartman weer vooral voor het belang van winkelcentrum Gelderlandplein.

Wat hen bindt: ze vrezen voor de leefbaarheid en veiligheid op straat en voelen zich niet serieus genomen door de gemeente. Vandaar deze spoedprocedure.

Het stadsbestuur wees de voormalige brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan aan als een van de zes locaties voor 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente wil daar eind dit jaar zo’n zeventig ongedocumenteerden onderbrengen. De vergunning voor de verbouwing is al op 4 december gegeven, maar de verbouwing is uitgesteld tot de uitspraak van de rechter.

‘Niet gehoord’

De bezwaarmakers benadrukken dat ze niets hebben tegen de opvang in het algemeen. Rode: “Niemand hoeft in dit land op straat te slapen. We maken alleen bezwaar tegen de keuze van de kazerne.” Zeegers: “Er is volledig langs ons heen gesproken, we zijn niet gehoord. Ieder mens heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Je kunt je alleen afvragen of deze locatie wel passend is. Zet twintig man bij elkaar en er ontstaat een dynamiek die zijn weerga niet kent. Laat staan zeventig mannen.”

Ze vrezen onder meer dat de mannen uit pure verveling gaan hangen in Gelderlandplein aan de overkant van de straat, terwijl dat winkelcentrum een belangrijke sociale functie heeft voor de ouderen in de buurt.

Arjan Spit, die het college van B&W vertegenwoordigt, bestrijdt dat er nauwelijks contact is geweest met bewoners. “Er is met best wel veel mensen gesproken. Op basis van reacties uit de buurt beginnen we bijvoorbeeld met vijftig mannen in plaats van zeventig. Er is wel degelijk geluisterd.”

En volgens ambtenaar John van der Wal houdt het college zich gewoon aan het bestemmingsplan van de kazerne, dat een woonfunctie mogelijk maakt. “Er is wel een winkelcentrum, maar verder is het normale woonwijk.”

De uitspraak van de rechter is uiterlijk over twee weken.