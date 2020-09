Bezuinigingsoperatie is ‘een rotverhaal dat de stad pijn gaat doen’

Reinier van Dantzig: 'We moeten de economie aanjagen,' zegt hij. 'Het stomste wat je nu kunt doen, is aan de noodrem gaan hangen. Daarmee maak je een hoop kapot.' Beeld ANP

SP-fractievoorzitter Erik Flentge draaide er woensdagochtend tijdens de presentatie van de bezuinigingsplannen niet omheen. “Het is een rotverhaal, dat pijn gaat doen, maar we hebben de lasten eerlijk verdeeld en de meest kwetsbaren ontzien.”

Meer bezuinigen dan strikt noodzakelijk om genoeg geld te hebben om de gevolgen van de crisis te kunnen dragen. Met die intentie zetten coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP het mes in de Amsterdamse begroting. De gevolgen zullen op veel plekken in de stad gevoeld worden.

De lessen van de vorige crisis worden daarbij niet uit het oog verloren, bezweren GroenLinksfractievoorzitter Femke Roosma en D66-voorman Reinier van Dantzig. “We moeten de economie aanjagen,” zegt hij. “Het stomste wat je nu kunt doen, is aan de noodrem gaan hangen. Daarmee maak je een hoop kapot.”

De gemeente Amsterdam komt dit jaar en de jaren erna jaarlijks 200 miljoen euro tekort, maar in tegenstelling tot de rijksoverheid mag een gemeente de schulden niet zomaar laten oplopen. Volgens Roosma zorgen de lastenverhogingen voor de inwoners, het snijden in de ambtelijke organisatie én het schrappen van progressieve ambities die de vier coalitiepartijen in 2018 hadden bedacht voor een eerlijke verdeling van de pijn. Een deel van de lastenverzwaring komt voort uit de onroerendezaakbelasting. “Niemand vindt het leuk om de onroerendezaakbelasting te verhogen,” zegt Roosma. “Amsterdam had echter het laagste ozb-tarief van Nederland, waardoor het rijk ons ook minder geld uitkeerde uit het gemeentefonds. We verhogen het tarief tot het niveau dat het rijk van ons vraagt.”

Volgens Van Dantzig gaat het om een bedrag van ongeveer drie tientjes extra bij een woningwaarde van vier ton. De maatregel moet de gemeente 36 miljoen euro per jaar opleveren.

Extra banen

Naast een bezuinigingsplan presenteren GroenLinks, D66, PvdA en SP ook een herstelplan waaraan de komende jaren 225 miljoen euro zal worden besteed. “Als we nu fors gaan bezuinigen, versterken wij de crisis. We willen de komende twee jaar anti­cyclisch investeren zodat we de economie niet kapot bezuinigen,” zegt Roosma.

Het gaat om investeringen vanuit het klimaatfonds in bijvoorbeeld de verduurzaming van woningen. De gemeente hoopt met de investeringen tot wel 4500 banen in de regio Amsterdam te creëren. Ook de investeringen in het onderhoud van kades en bruggen worden naar voren gehaald, vanuit het idee dat dit snel banen oplevert.

Het doel is zo veel mogelijk inwoners aan het werk te houden door de reserves van de gemeente aan te spreken.

“We willen ons uit deze crisis investeren, en daar heb je middelen voor nodig,” zegt PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. “We hebben extra erfpachtinkomsten uit de afgelopen ­periode, die we hiervoor inzetten. Reserves zijn immers bedoeld om dit soort schokken op te vangen.”

Veel van de bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie moeten de komende tijd nog worden ingevuld door de wethouders. Volgens Mbarki biedt dat ruimte voor ‘wethouders­socialisme’.