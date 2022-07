Bezuinigingen leiden tot afname woningbouw in Amsterdam

Beeld Getty Images

Dat blijkt uit stukken die gebruikt zijn door de coalitiepartijen bij het sluiten van het coalitieakkoord en nu openbaar zijn gemaakt. Vanaf 2024 wordt er 2 miljoen euro bezuinigd op de directies die verantwoordelijk zijn voor bouwprojecten in de stad. In 2025 loopt dat op naar 5 miljoen en vanaf 2026 moet dat structureel 10 miljoen zijn, ongeveer 5 procent van het totale budget.

Weerstand bij bewoners

De bezuiniging zet het huidige college door, ondanks het grote woningtekort in de stad. ‘De beperkte menskracht leidt tot een langere productie en/of langere realisatietijd,’ schrijven de ambtenaren.

Ook kunnen de gevolgen ‘weerstand’ oproepen bij bewoners en leiden tot hogere onderhoudskosten, het niet nakomen van afspraken met het Rijk en contractuele verplichtingen met leveranciers, juridische problemen met ontwikkelaars en langere doorlooptijden bij het aanvragen van bouwvergunningen.

Vorig jaar kon de gemeente al in maart geen nieuwe bouwinitiatieven aannemen voor de rest van het jaar voor belangrijke groeigebieden in Zuidoost. Toen bezuinigde de gemeente zo’n 12 miljoen euro op in totaal 80 miljoen euro aan proceskosten die normaal worden uitgegeven om bouwprojecten in goede banen te leiden.

Dat had gevolgen voor de woonprojecten Amstel III en Arenapoort. Acht bouwprojecten liepen vertraging op. Jan Fokkema, directeur van brancheclub Neprom voor projectontwikkelaars, waarschuwde destijds al in Het Parool dat in de huidige markt ‘uitstel heel goed kan leiden tot afstel’.

Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, noemt de bezuinigingen ‘onverstandig’. “Wij zien al dat er een tekort is aan personeel en dat het behoorlijk lang duurt voordat aanvragen in behandeling genomen worden. Dat is niet goed voor Amsterdam.” Hij denkt ook dat het door de bezuinigingen erger gaat worden. “Goede ambtenaren die de kar trekken zullen naar het bedrijfsleven vertrekken.”

Daarnaast zullen projectontwikkelaars ‘sneller in andere gemeenten gaan werken’, aldus Wijnen. "Dat is een tendens die ik al jaren zie. Door de aanvullende eisen die Amsterdam stelt en dat een aanvraag lang duurt denken projectontwikkelaars: ik ga wel naar een andere gemeente.” Volgens Wijnen is de nood in Amsterdam ‘enorm’. “Het maakt op dit moment niet uit wat je bouwt, er is overal een schreeuwend tekort aan.”

Vaker niet dan wel gehaald

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) gaf een maand geleden al toe dat de bouwambities van 7500 woningen per jaar vaker niet dan wel gehaald zullen worden. In het coalitieakkoord werd het getal wel weer genoteerd als streefgetal. Volgens de wethouder is het lastig om dat getal te halen door stijgende bouwkosten, de zoektocht naar bouwvakkers en het gebrek aan bouwmaterialen.

Als raadslid had Van Dantzig in het verleden stevige kritiek op voormalig woonwethouder Laurens Ivens (SP), omdat deze de bouwambities niet haalde: hij vond dat de wethouder ‘beter in persberichten versturen was dan palen slaan’.

Zijn partij D66 had in het partijprogramma als bouwambitie van zelfs 9000 woningen per jaar genoteerd. Om ervoor te zorgen dat dat gehaald zou worden, moest je er volgens hem ‘elke dag boven op zitten’, zei hij tegen Het Parool.

Myron von Gerhardt van de VVD heeft samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. “Waarom bezuinig je precies op het apparaat dat de woningbouw mogelijk moet maken,” vraagt hij zich af. “Ik zou zeggen: investeer juist meer geld in het PMB. Het is heel opmerkelijk, zeker als je ziet dat er in 2021 ook al 12 miljoen euro is bezuinigd. Toen werd er gezegd dat het aantal gebouwde woningen er niet onder zou lijden, maar dat er geprioriteerd zou worden. Nu zeggen ambtenaren dat er wel degelijk minder gebouwd kan worden. En dat is vreemd als je huizen moet bouwen.”

De woordvoerder van Van Dantzig laat weten dat de wethouder binnenkort reageert op de schriftelijke vragen.